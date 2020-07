Tchad - Covid-19 : l'association d'appui aux albinos apporte son appui aux établissements

Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, l’association d’appui aux albinos du Tchad (3AT) a remis deux cartons de savon et plusieurs cache-nez au Lycée de la paix, dans le 2ème arrondissement de N'Djamena.



Ce don vise à soutenir et encourager les élèves qui ont repris le chemin des classes depuis le 25 juin 2020.



Selon le président de 3AT, Mahamat Bichara, l'association "ne va pas rester indifférente face à cette pandémie qui sème la panique et la terreur dans le monde."



"Nous allons continuer la sensibilisation dans les différents établissements de la ville de N'Djamena, afin de lutter contre la pandémie de Covid-19", a-t-il dit.



Mahamat Bichara a invité au respect des mesures barrières, surtout la distanciation sociale. Il a souhaite bon courage aux élèves qui préparent des examens pour le mois d’août.



Le proviseur du lycée, Ahmat Adano Khamise, a exprimé ses remerciements à l'association pour son geste salutaire. Celui-ci intervient au moment où le lycée en a le plus besoin.