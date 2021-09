Tchad : Concern Worldwide offre un centre de santé aux déplacés et populations de Fourkolom

Dans la province du Lac, l’accès aux services sociaux de base reste un défi pour les populations. Consciente de cela, Concern Worldwide, grâce au financement de l’Union européenne, a construit un centre de santé dans le village de Fourkolom, au bénéfice des populations hôtes et déplacés.



La cérémonie de remise de ce centre a été présidée par le préfet du département de Kaya, ce 23 septembre 2021. De l’avis du directeur pays de Concern Worldwide au Tchad, la construction de ce centre de santé s’inscrit dans la stratégie globale de son organisation, qui consiste à proposer à la population tchadienne affectée, et dans la mesure du possible, un paquet intégré d'activités pour une réponse adaptée et durable aux difficultés constatées.



Le centre de santé de Fourkolom est ainsi composé pour l’heure, d’une salle de soins, d’une salle de consultation, d’une maternité, d’une pharmacie, d’un magasin de stockage et de trois dortoirs affectés aux agents de santé, tous équipés par Concern Worldwide, avec l’appui de l’Union européenne.



Le préfet du département de Kaya a saisi cette occasion, pour remercier l'ONG Concern Worldwide, pour son investissement dans l’amélioration des conditions de vie des populations de la province du Lac. Pour lui, ce centre de santé est un cadeau fabuleux. Ainsi donc, la délégation sanitaire provinciale et la population bénéficiaire, devront en prendre bien soin.