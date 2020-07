Tchad - Covid-19 : Les églises catholiques de Moundou reçoivent un important don

L’Association Tchadienne d’Alphabétisation de Linguistique et de la traduction de la Bible ( ATALTRAB) poursuit son opération de distribution des kits d’hygiène dans le cadre du projet de sensibilisation contre la Covid-19 dans établissements scolaires et universitaires, les lieux de cultes et les mosquées.



Après les églises évangéliques du Tchad annexe de Moundou, c’est au tour des églises catholiques de Moundou de bénéficier des kits d’hygiène. La remise a eu lieu ce jeudi à la Cathédrale Sacré Cœur de Moundou.



Il s’agit de 25 kits de lavage des mains, 500 boules de savon et 25 bouteilles d’eau de javel qui sont remis à l’église catholique de Moundou afin qu’ils soient répartis dans les cinq paroisses que compte la ville de Moundou.