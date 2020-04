Tchad : Décrets d'intégration de près de 700 infirmiers et agents techniques de santé à la fonction publique

Par des décrets et arrêtés signés par le Ministre de la fonction publique, Ali Mbodou Mbodoumi, en dates du 24 et 28 avril derniers, près de 700 infirmiers, infirmières et agents techniques de santé ont été intégrés à titre exceptionnel à la fonction publique et mis à disposition du Ministère de la santé publique.



Les textes précisent le recrutement de :



- 178 lauréats en qualité d'agents techniques de santé ;

- 190 techniciens supérieurs en soins infirmiers infirmiers diplômés d'Etat ;

- 90 techniciens supérieurs en laboratoire ;

- 60 sages femmes diplômés d'Etat ;

- 40 techniciens supérieurs en pharmacie ;

- 100 techniciens en soins infirmiers et obstetricaux ; et

- 35 techniciens en soins infirmiers toutes filières confondues.



Ces nouvelles recrues permettront de soutenir l'effectif actuel des agents de santé et infirmiers confrontés à la crise du Coronavirus et ayant déjà causé deux (2) décès depuis le dernier bilan de santé communiqué par le Ministre de la santé.