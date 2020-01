Tchad : Développer Day, l'évènement au service du numérique

Selon l'intervenant Ismael Djekale, développer d'applications mobiles, "Développer Day a un objectif spécial. Déjà l'idée c'est de réunir les gens, débattre sur quelques sujets qui sont liés au développement d'applications Web et mobile. Il s'agit de constituer une communauté de développeurs. A partir de Développer Day, on pourrait créer une communauté de développeurs Google. L'objectif serait de partager les connaissances sur les différents outils de développement qui existent."



"Le Tchad est vraiment en voie de développement en ce qui concerne le numérique. L'avancée du Tchad dans le numérique fait que tout le monde s'oriente vers l'utilisation des nouvelles technologies. Les gens ont des accessoires tels que les téléphones, ordinateurs et autres. Tout ce qui sera business sera beaucoup plus concentré dans le numérique demain. Il est important qu'on puisse se préparer et faire face à ce challenge qui va se présenter à nous. Selon l'évolution du Tchad, il y a nécessité d'avoir des développeurs", a souligné Ismael Djekale qui s'est penché sur une formation intitulée "Kotlin vs Java".



A ceux qui sont tentés par la programmation informatique, Ismael Djekale envoi un message de patience, de courage, et à ne jamais baisser les bras. "Le développement numérique, ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup de patience et parfois beaucoup de ressources dont il est difficile d'avoir accès ici au Tchad. Il va falloir être courageux et patient parce qu'on ne va pas d'un niveau à l'autre rapidement. Ils faut évoluer petit à petit parce que c'est un chemin assez long à faire", préconise Ismael Djekale.