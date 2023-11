Tchad : Djido Saleh, réparateur de motos, mortellement poignardé à Abéché

Dans la nuit de dimanche dernier, Djidoo Saleh, un réparateur de motos bien connu et chef de garage au Champ de Fil, a été tragiquement assassiné.



Il a reçu plusieurs coups de couteau au ventre et sur d'autres parties de son corps.



Malgré les efforts de la Gendarmerie nationale pour sécuriser la scène et empêcher les gens de s'approcher, Alwihda a pu constater les circonstances de cette brutale agression.