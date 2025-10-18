Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Échanges fructueux à Koumra sur l'aménagement du territoire


Alwihda Info | Par - 19 Octobre 2025


Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mahamat Assileck Halata, a poursuivi sa tournée à l’intérieur du pays en tenant une séance de travail à Koumra, chef-lieu de la province du Mandoul. La rencontre, qui a duré tard dans la soirée, a rassemblé les autorités administratives, les chefs coutumiers et religieux, en présence du Délégué Général du Gouvernement.


  Les échanges ont porté sur la situation de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’habitat dans la province.
 
Le Ministre Halata a souligné deux points essentiels :
  1. Renforcement des Capacités : La nécessité de former et de recycler le personnel technique et de renforcer les capacités institutionnelles au niveau provincial.
  2. Décentralisation : Il a réaffirmé l'attention particulière que le Maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, accorde à la population du Mandoul et à leurs préoccupations, insistant sur l'importance de la décentralisation.
 

Prochaines Étapes

 
À l’issue de la rencontre, le Ministre et sa délégation doivent effectuer une visite de terrain sur plusieurs sites appartenant à l’État, notamment les réserves foncières, pour évaluer leur état et constater les réalités locales.

 
Cette étape s’inscrit dans la continuité de la tournée nationale du Ministre, visant à renforcer la présence de l’État, à promouvoir une planification urbaine durable et à encourager une gestion foncière responsable.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


