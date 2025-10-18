Tchad : Échanges fructueux à Koumra sur l'aménagement du territoire

Les échanges ont porté sur la situation de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’habitat dans la province.
Le Ministre Halata a souligné deux points essentiels :
- Renforcement des Capacités : La nécessité de former et de recycler le personnel technique et de renforcer les capacités institutionnelles au niveau provincial.
- Décentralisation : Il a réaffirmé l'attention particulière que le Maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, accorde à la population du Mandoul et à leurs préoccupations, insistant sur l'importance de la décentralisation.
Prochaines Étapes
À l’issue de la rencontre, le Ministre et sa délégation doivent effectuer une visite de terrain sur plusieurs sites appartenant à l’État, notamment les réserves foncières, pour évaluer leur état et constater les réalités locales.
Cette étape s’inscrit dans la continuité de la tournée nationale du Ministre, visant à renforcer la présence de l’État, à promouvoir une planification urbaine durable et à encourager une gestion foncière responsable.