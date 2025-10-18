Tchad : Échanges fructueux à Koumra sur l'aménagement du territoire

Renforcement des Capacités : La nécessité de former et de recycler le personnel technique et de renforcer les capacités institutionnelles au niveau provincial. Décentralisation : Il a réaffirmé l'attention particulière que le Maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, accorde à la population du Mandoul et à leurs préoccupations, insistant sur l'importance de la décentralisation.

Prochaines Étapes

Les échanges ont porté sur la situation de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’habitat dans la province.Le Ministre Halata a souligné deux points essentiels :À l’issue de la rencontre, le Ministre et sa délégation doivent effectuer une visite de terrain sur plusieurs sites appartenant à l’État, notamment les réserves foncières, pour évaluer leur état et constater les réalités locales.Cette étape s’inscrit dans la continuité de la tournée nationale du Ministre, visant à renforcer la présence de l’État, à promouvoir une planification urbaine durable et à encourager une gestion foncière responsable.