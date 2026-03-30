Tchad : Festival Tokna Massana 2026, une conférence de presse pour lancer la 10e édition

Cette édition est marquée notamment par la mise en valeur du patrimoine culturel massa et par l’inscription du Guruna au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.



Au cours de son allocution, le président de la commission de supervision générale, Routouang Mohamed Ndonga Christian, a affirmé que cette édition intervient dans un contexte exceptionnel, marqué par l’inscription du Guruna au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO en décembre 2025. Il a souligné qu’il s’agit d’un événement majeur pour la culture massa, mais aussi pour les deux pays frères que sont le Tchad et le Cameroun, tous deux porteurs du Guruna.



Il a rappelé que cette reconnaissance internationale consacre la richesse, la profondeur et la vitalité du patrimoine culturel massa. Elle constitue à la fois une fierté collective et une responsabilité partagée, notamment celle de préserver, transmettre et valoriser ce patrimoine unique auprès des générations présentes et futures.



Le responsable a également insisté sur le fait que le festival Tokna Massana se veut un véritable espace de dialogue, de transmission, de valorisation et d’innovation culturelle. Il a ajouté que le festival se déroulera sur cinq jours, durant lesquels la ville de Bongor deviendra le cœur battant de la culture massa, rassemblant acteurs culturels, chercheurs, autorités, jeunes, membres de la diaspora et partenaires autour d’un programme riche et diversifié.



Selon lui, dès le premier jour, les activités préparatoires donneront le ton avec les rites traditionnels, les formations linguistiques et l’installation du village du festival, véritable espace d’exposition et de promotion des savoir-faire locaux.



Il a précisé que la soirée d’accueil, « Nalda Massana », marquera le lancement officiel des festivités dans une ambiance de célébration et de retrouvailles.



Par ailleurs, des compétitions traditionnelles, des carnavals, des danses rituelles et des rencontres communautaires seront organisés, tout en intégrant des activités de sensibilisation sur les enjeux sociaux et la cohésion communautaire.