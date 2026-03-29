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SPORTS

Tchad - Football au Barh-Koh : une élection suspendue faute de règles claires


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 29 Mars 2026


​L’assemblée générale élective de la ligue départementale de football du Barh-Koh, prévue ce dimanche 29 mars 2026, n’a finalement pas abouti. Les participants ont décidé de suspendre le processus en raison de l’absence de textes réglementaires fiables.


Tchad - Football au Barh-Koh : une élection suspendue faute de règles claires
Réunis pour renouveler le bureau de la ligue, plusieurs acteurs du football local, notamment des joueurs, entraîneurs, anciens sportifs, arbitres et responsables de la ligue provinciale du Moyen-Chari, ont répondu présents. L’objectif de cette rencontre était de mettre en place une nouvelle équipe dirigeante capable de redynamiser le football dans le département du Barh-Koh.

Deux candidats étaient en lice pour la présidence : Ndlinodji Emmanuel et Talisoum Mahamat. Dès l’ouverture des travaux, des désaccords sont apparus autour des conditions d’organisation du scrutin.

Présidant la séance, le vice-président de la ligue provinciale de football du Moyen-Chari a relevé plusieurs irrégularités, notamment l’absence de textes de base encadrant clairement l’élection. À cela s’ajoute un différend entre les deux candidats : l’un souhaitait le maintien du vote, tandis que l’autre plaidait pour son report.

Face à cette situation, les participants ont opté pour une solution intermédiaire. Après un vote, ils ont décidé de reporter l’élection d’une semaine. Ce délai devrait permettre de clarifier les règles et d’organiser un scrutin plus transparent, dans l’intérêt du football local.

Cette décision a été globalement soutenue, même si certains anciens joueurs ont dénoncé l’ingérence de certaines personnes dans la gestion du football, estimant que cela nuit au développement du sport dans la province.

Il convient de noter que le bureau actuel, dirigé par Nodjiadoum Dieudonné, n’a pas encore achevé son mandat de quatre ans, puisqu’il est en fonction depuis seulement deux ans.

En attendant la nouvelle date, les acteurs du football du Barh-Koh espèrent que cette pause permettra de repartir sur des bases plus solides et de redonner un nouvel élan au football dans le département.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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