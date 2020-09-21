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SPORTS

Tchad - Football : les joueurs retenus pour le match contre le Soudan dévoilés


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 21 Septembre 2020


Les SAO du Tchad. © DR/Sao du Tchad
Les SAO du Tchad. © DR/Sao du Tchad
Le sélectionneur des SAO du Tchad, Emmanuel Tregoat, a rendu public lundi une liste de 20 joueurs retenus pour les matchs de football de mercredi et vendredi contre les Crocodiles du Nil (Soudan).

1- ADAOUSSOU MATHIEU (G)
2- MBAIRAMADJIi DILLAH (G)
3- NINGA NDONANE (D)
4- MADTOINGUE CONSTANT (D)
5- ABDELZIZ ISSA SEINI (D)
6- AHMAT ABDRAMANE ( D)
7- BECHIR SEID DJIMET (D)
8- DJIMHOUE FABRICE (D)
9- MBAIGOLMEM AUBIN (D)
10- DJINGAR JOËL (M)
11- BRAHIM NGAROUDAL (M)
12- ABOUBAKAR ABDERHIM (M)
13- ALI MOUSTAPHA (M)
14- DJIKOLOUM ESAIE (M)
15- DJIM NAN LEGER (A)
16- BAKHIT DJIBRINE (A)
17- BEADOUM MONDE (A)
18- AMINE HIVER (A)
19- KARIM YAYA (A)
20- KARL MAX DAY (A)


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