Tchad-France : présentation des lettres de créance de l'ambassadrice du Tchad

S.E Mme Amina Priscille Longoh a présenté, le mercredi 25 mars en fin de journée, ses lettres de créance au président Emmanuel Macron, l'accréditant en qualité d’ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République française.



La cérémonie s'est déroulée au Palais de l'Élysée.



À l'issue de cette cérémonie, la nouvelle ambassadrice du Tchad a transmis au président français les chaleureuses salutations du président de la République du Tchad, Maréchal Idriss Deby Itno et a exprimé sa joie de contribuer à renforcer encore davantage les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et peuples.