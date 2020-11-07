ترقية المرأة والشباب :مشير تشاد يطلق مشروع سويد 2 ببالا

أطلق هذا السبت بمدينة بالا حاضرة ولاية مايو كيبي غرب مشير تشاد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مشروع سويد اثنين الرامي إلى ترقية المرأة والشباب ، وذلك وسط حضور رسمي وشعبي .مناسبة بدأت بكلمة الحاكم الذي رحب بمشير تشاد وأشكره على اختيار المنطقة لانطلاقة المشروع ، رغم التحديات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا .لكن يوسف أواري منسق المشروع قال إن المشروع شراكة بين مؤسسته والأمم المتحدة ورؤساء دول الساحل ، وبتمويل من البنك الدولي ، مشيرا إلى أهميته المتمثلة في ترقية المرأة والشباب وتعليم البنات .وقد خصص هذا المشروع لاستقلالية المرأة والاستفادة من العائد الديمقرافي والتي تعتبر مبادرة إقليمية ، والذي يضم ستة دول افريقية ساحل العاج ومجموعة الخمس الساحلية .وتأتي المرحلة الثانية من مشروع سويد اثنين استجابة للتحديات الديموغرافية التي لا يزال الساحل يواجهها ، حيث يسجل في أجندة الاتحاد الافريقي لآفاق 2063 والهادف إلى افريقيا التي نريد .وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي عيسى دوبرانج قال إن المشروع الذي يرمي إلى التحول الديموغرافي عن طريق خفض معدل الخصوبة ووفيات الأطفال من أجل الاستفادة من العائد الديموغرافي ، مثل الفوائد الاقتصادية وإعادة توجيه عد المساواة بين الجنسين في منطقة الساحل ،وتصب أهدافه لصالح تحرير المرأة والمراهقين بهدف حصولهم على الصحة تنجابية ذات نوعية .وعند انطلاقه المشروع مشير تشاد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو أشار إلى التحديات التعليمية التي تواجه البنات ، داعيا الجميع إلى مساعدة البنات لمواصلة تعليمهن مواصلة البنت التقيت مع المعنيين وركزت كثير بأن يكون الجميع واعي وترك البنت تواصل مدرستها، كما ركز فخامته على منع الزواج المبكر وختان البنات معتبرا إياه من العادات السيئة ، وشدد مشير تشادعلى أن القانون لا يسمح بالزواج المبكر الأطفال المبكر موجهاً عناية الادارين تطبيق هذه الأوامر لانها مسطرة في دستور البلاد .

