Tchad : Incendie Maîtrisé à la Base de CARE International Tchad à Laï (Tandjilé)

Ce samedi 12 avril 2025, un incendie dont l’origine demeure inconnue s’est déclaré à l'arrière du bureau opérationnel du Projet d’amélioration des soins de santé primaire et nutritionnels dans le district sanitaire de Laï (PASSPRIN). Ces locaux sont situés en bordure du fleuve, dans la province de la Tandjilé.





Action Collective et Efficace Contre les Flammes





Attisées par un vent violent qui soufflait dans la région, les flammes se sont rapidement propagées à une parcelle de terrain voisine avant d'atteindre le mur du bureau de CARE International. Grâce à la réaction rapide et coordonnée des équipes de l'organisation présentes sur le site, appuyées par les agents de sécurité et l’aide spontanée de plusieurs passants, l'incendie a pu être maîtrisé efficacement à l’aide d’extincteurs et d’eau, empêchant ainsi sa propagation et limitant les dégâts.





Aucune Victime ni Dommage Matériel Majeur





Fort heureusement, cet incident n'a entraîné aucun blessé parmi le personnel ou les personnes présentes, et aucun dégât matériel significatif n’est à déplorer. Cet événement a mis en lumière une belle démonstration d’engagement collectif, de réactivité et de maîtrise face à une situation d'urgence potentiellement dangereuse.





Remerciements pour la Vigilance et le Professionnalisme





CARE International Tchad tient à saluer chaleureusement la vigilance, le professionnalisme et l'esprit de solidarité de toutes les personnes qui se sont mobilisées rapidement et efficacement pour contenir cet incendie.