Tchad : JA9 annonce la date du lancement de la 2ème édition du festival Chabab CA9

L'association Jeunesse Active du 9ème arrondissement (JA9) a organisé ce 19 mars 2025, une conférence de presse annonçant ainsi, la date de l'organisation du festival Chabab CA9, 2ème édition à Digangali dans le 9ème arrondissement de la capitale.



Le thème choisi pour cette édition est : « La culture et le développement durable. » En effet, le Festival Chabab CA9 est une initiative de la compagnie de danse Wokitna.



Ce festival vise à contribuer à la promotion de l'engagement artistique pour une bonne cohésion sociale et le développement durable. Dans son discours, le président du comité d'organisation, Dr Éric Bouba Deudjambé a rappelé que la compagnie de danse Wokitna est une organisation créée en 2016 par les danseurs de la commune du 9ème arrondissement.



Elle a été autorisée à fonctionner provisoirement par la mairie de la commune du 9ème arrondissement la même année, avant d'obtenir son autorisation de fonctionner en 2024, tout en indiquant que Chabab CA9 a vu le jour en 2022, sous forme de compétition locale avant de devenir un grand festival en 2024.



Dr Éric Bouba Deudjambé explique que la compagnie de danse Wokitna dirigée par son directeur artistique, Aristide Dombal lui a confié l'organisation de cette édition qui débutera avec la phase de sensibilisation à compter du 6 mai, et se bouclera par l'implantation d'un village artistique ouvert du 27 au 21 mai 2025.



Le nom Chabab CA9 signifie en arabe dialectal « Jeunesse du 9ème », cette initiative culturelle et éducative se positionne comme un programme de renforcement de cohésion socio-culturelle, d’accompagnement des porteurs de projet et de sensibilisation à la citoyenneté dans la ville de N’Djamena et précisément dans la commune du 9ème arrondissement.



Le président du comité d'organisation a souligné également les objectifs de cette 2ème édition qui sont entres autres : -Promouvoir la culture à travers l'initiation à l'écriture et aux arts du spectacle ;

-Promouvoir l'artisanat via la formation, les expositions, et ventes des œuvres artisanales;

-Assurer le renforcement des capacités en entrepreneuriat et dans les recherches d'opportunités;

-Vulgariser les bonnes pratiques de la citoyenneté pour renforcer le vivre ensemble, la cohabitation pacifique et cohésion sociale;

-Sensibiliser la population, surtout les jeunes sur le danger de la consommation d'alcool ;

-Sensibiliser la population sur la protection et la préservation de l'environnement.



Pour la réussite de cet évènement, plusieurs activités sont prévues, notamment la sensibilisation sur le danger de l'alcool frelaté, l'organisation d'un atelier de formation en entrepreneuriat et en recherche d'opportunités, la formation en fabrication de perles et décoration des espaces, l'implantation d'un village artistique, l'organisation d'un atelier d'écriture, et la dernière activité portera sur la création d'une ceinture verte.



Pour finir, le président du comité d'organisation a tenu à exprimer ses remerciements à l'endroit des partenaires qui les accompagnent, notamment Moov Africa, la mairie du 9ème arrondissement, ATPAD, Hôtel Miramar, Hôtel Damlar et bien d'autres partenaires.



Mbaye Aristide Dombal, directeur artistique de la compagnie de danse Wokitna, par ailleurs président du comité d'organisation de la première édition, a fait le bilan de la première édition. Il a également exprimé sa satisfaction, suite à cette organisation qu'il qualifie comme une réussite, tout en souhaitant une bonne organisation à l'équipe entrante.