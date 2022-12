Tchad : Job Booster forme les jeunes sur l'entrepreneuriat

Sous le patronage du Premier ministre, chef du gouvernement d'Union nationale, Job Booster Chad organise un salon sur l’auto-emploi des jeunes, édition 2022 (SAEJ2022).



L'objet de ce salon est de renforcer l’employabilité des jeunes, à travers les ateliers sur les techniques de recherche d'emploi et sur les compétences personnelles transférables. Le salon vise aussi à exposer et promouvoir les produits et services des startuppeurs de l'écosystème entrepreneurial tchadien.



Il faut rappeler que Job Booster Chad est une initiative de l'ONG néerlandaise Word, basée au Pays-Bas. Elle vise à soutenir le développement économique et industriel du Tchad, en facilitant l'accès des jeunes aux opportunités d'emploi et d'auto-emploi. Cette initiative est mise en œuvre au Tchad par le biais d'une coordination avec deux organisations, la génération ABCD et Solidarité d'Action des jeunes pour le développement durable au Tchad.



« La deuxième édition, qui est en quelque sorte une université d'été, offre non seulement des opportunités majeures, mais permet aux jeunes entrepreneurs d'identifier des multiples défis qui entachent de la promotion de leur épanouissement », a indiqué la secrétaire d'État à la Jeunesse et au Leadership entrepreneurial, Fatimé Boukar.



Souakar Ambera, Project manager, estime que l'organisation de ce salon est de connecter la demande de l'offre à la demande de l'emploi salarié, ainsi que de mettre en relation les jeunes entrepreneurs avec le public, les grands opérateurs économiques, les institutions financières et potentiels investisseurs, afin de contribuer à leur donner de la visibilité, et ainsi qu'à l'augmentation de leurs revenus.