Tchad : Journée de l’entrepreneuriat féminin : la fête en différé à Moundou

Seconde ville du Tchad et capitale économique, située au sud du pays, la ville de Moundou est reconnue par sa diversité et ses opportunités en affaires. Mais force est de constater qu’au sein de la population de cette belle ville, chef-lieu de la région du Logone Occidental, il y a un manque en termes d’orientation et d’accompagnement des femmes et des jeunes, dans les initiatives génératrices de revenus.



Dans cette situation, certaines femmes se livrent à l’oisiveté, à l’alcoolisme et à la prostitution pour se prendre en charge, avec à la clé, l’augmentation du nombre des filles mères. Pour ce faire, l’association Maison d’Assistance des Femmes Victimes des Violences Intimes (MAVI) mène une lutte citoyenne pour l’autonomisation de la femme. Elle organise pour la première fois à Moundou, « la journée de l’entreprenariat féminin » sur le thème, « Femme entrepreneuse : Rends possible ta réussite. » En effet, les femmes de la MAVI organiseront la célébration en différé, du 4 au 5 décembre 2020 à Moundou, de la journée mondiale de l’entreprenariat féminin qui se célèbre généralement le 18 novembre.



Ces femmes sont bien conscientes que les problématiques de développement ne sont pas unidimensionnelles et fixes. En effet, elles sont dynamiques et hétérogènes, et par conséquent, constituent le fruit de l’interdépendance entre les facteurs sociaux, politiques, environnementaux et culturels. « L’innovation est incontestablement la recherche de l’amélioration constante de l’existant, par contraste avec l’invention, qui vise à créer du nouveau », affirme l’une d’elle.



Durant cette journée de l’entrepreneuriat féminin, il sera mis un accent sur : la création d’entreprise et le réseau d’accompagnement des jeunes start-up ; l’innovation ; l’entreprenariat féminin et les conseils pour financer et développer un projet ; les clés essentielles pour réussir son projet entrepreneurial ; le panel des grandes entrepreneuses de la ville de Moundou ; une foire de l’entreprenariat pour rendre visible les différentes activités. Enfin, un grand spectacle aura lieu le 5 décembre, mettant sur scène les valeurs entrepreneuriales de des femmes. Au programme, des danses traditionnelles, du théâtre et de la présentation des projets.