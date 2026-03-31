Tchad : Journée du contribuable, la digitalisation fiscale au service du développement national

Placée sous le signe de la reconnaissance et de la responsabilisation collective, la Journée du contribuable a réuni le 30 mars 2026 les autorités administratives et acteurs économiques autour des enjeux de la digitalisation fiscale.



Entre appels au respect des obligations, modernisation des services et distinction des meilleurs contribuables, cette rencontre met en lumière le rôle clé des impôts et douanes dans le développement du pays.



Mme la ministre déléguée, représentant le ministre d’État, déclare que la Journée du contribuable n’est pas une simple cérémonie. Elle constitue un cadre de reconnaissance, de dialogue et surtout de responsabilisation collective autour des obligations fiscales.



Selon elle, payer ses impôts, c’est participer à la progression d’une nation, contribuer à l’éducation, au développement des infrastructures et au renforcement de la sécurité nationale. C’est également soutenir la vision du chef de l’État pour une nation plus forte et un pays émergent.



Elle précise que ces réformes visent à simplifier les démarches des contribuables, sécuriser les paiements, renforcer la transparence et améliorer significativement la mobilisation des ressources publiques. Elle insiste sur le fait que la digitalisation n’est pas une contrainte, mais une opportunité pour les entreprises de gagner en efficacité et de renforcer leur crédibilité.



Par ailleurs, elle a rappelé que la mobilisation des ressources internes demeure une priorité stratégique du gouvernement, avant d’exhorter les contribuables à respecter leurs obligations et à adopter les outils numériques mis à leur disposition.



De son côté, le directeur général des douanes Ousman Brahim Djouma indique que cette organisation marque une étape importante vers une administration plus intègre et plus performante. Il souligne que les douanes et les impôts constituent des piliers essentiels de la mobilisation des ressources publiques. Il ajoute que l’organisation conjointe de cette journée répond à une exigence de visibilité et offre aux contribuables un cadre unifié d’information et d’accompagnement.



Pour sa part, le directeur général des impôts, Mbaïrari Bari Henri déclare que cette Journée d’appréciation et de reconnaissance ne vise pas seulement à saluer la conformité fiscale des contribuables, mais aussi à renforcer l’esprit de collaboration avec les agents fiscaux. Il précise que cette initiative constitue un instrument stratégique de communication, de sensibilisation et d’information sur le civisme fiscal ainsi que sur les nouvelles méthodes digitales de collecte des recettes de l’État.



Par ailleurs, il souligne qu’en 2024, la direction des impôts a réalisé des recettes fiscales considérables dans le cadre du budget général de l’État. Ces performances sont essentiellement le fruit des contribuables citoyens, guidés par un civisme fiscal patriotique.



L’activité a pris fin par une remise d’attestations aux meilleurs contribuables de l’année 2025. Il s’agit notamment de la Société de raffinage, Airtel Tchad, Moov Tchad, BDT Tchad, la CNPI et Ecobank.