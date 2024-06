Tchad - Kémdjas : Un champion d'Europe des clubs 2024 rayonnant de fierté !

Cette médaille d’or n’est pas le fruit du hasard. Kémdjas a consacré des années d'entraînement rigoureux et de sacrifices pour atteindre ce niveau d'excellence. Son talent, sa combativité et son esprit sportif ont fait de lui un champion admiré et respecté.



Un message d'espoir et d'inspiration pour la jeunesse tchadienne



Au-delà de la performance sportive, la victoire de Kémdjas porte un message d'espoir et d'inspiration puissant pour la jeunesse tchadienne. Il démontre que, malgré les obstacles et les défis, il est possible de réaliser ses rêves et de briller sur la scène internationale avec persévérance et travail acharné.



Une fierté nationale partagée



Sur sa page Facebook, Kémdjas n'a pas manqué d'exprimer sa joie immense et sa fierté d'avoir pu représenter dignement son pays : "C'est avec plein de joie et de fierté que j'ai remporté le titre de champion d'Europe des clubs 2024 dans les -63kg. Quelle fierté ♥️ de rendre son peuple, ses fans, sa famille dans leurs peaux ?"



Un hommage aux supporters et à tous ceux qui ont soutenu Kémdjas



Le champion n'a pas oublié de remercier tous ceux qui l'ont soutenu tout au long de son parcours, en particulier ses supporters et sa famille. Leur encouragement et leur soutien indéfectible ont été une source de motivation inestimable pour Kémdjas.



Kémdjas, un modèle à suivre pour les générations futures



La victoire de Kémdjas est une source de motivation et d'inspiration pour les jeunes tchadiens qui aspirent à exceller dans le sport et dans d'autres domaines. Son parcours exemplaire démontre que tout est possible avec du talent, du travail et de la détermination.