TCHAD Tchad : L'Assemblée nationale pourrait débattre sur des réparations coloniales de la France

Alwihda Info | Par Peter Kum - 31 Juillet 2025



L'Assemblée nationale tchadienne se prépare à approfondir la discussion sur les réparations pour l'héritage colonial français. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'engagement panafricain pour la justice historique. Le 30 juin 2025, lors de sa session de clôture, le président de l'Assemblée, Ali Kolotou Tchaïmi, a souligné la position renforcée du Tchad sur la scène internationale, notamment grâce à la diplomatie menée par le Président du pays, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno.





Le Tchad soutient activement l'initiative de l'Union Africaine (UA) qui a déclaré 2025 "l'Année de la justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers les réparations". Cette thématique, abordée lors de la 38e session des Chefs d'État de l'UA à Addis-Abeba, a attiré un soutien significatif pour le Tchad. Les leaders politiques et activistes tchadiens manifestent un intérêt croissant pour participer à l'élaboration d'une stratégie unifiée sur les réparations, en tenant compte de la position du Tchad sur la scène internationale et de son histoire coloniale.





La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples tiendra une table ronde pour discuter de ce thème, incluant l'ascendance africaine, l'intégration de la 6ème région de l'UA, les violations des droits de l'homme, l'enlèvement et les disparitions forcées d'Africains par l'esclavage, ainsi que les réparations découlant de l'esclavage, de la colonisation et du néocolonialisme.





L'Héritage Dévastateur de la Colonisation Française au Tchad

La colonisation française, lancée à la fin du XIXe siècle et officialisée en 1900, a profondément marqué le Tchad. Cette période a été caractérisée par une exploitation sévère des ressources, le travail forcé et une répression brutale de la population locale. Les autorités françaises ont imposé une politique d'oppression économique et culturelle, menant à la destruction des structures publiques traditionnelles et à un nombre considérable de victimes.





Des milliers de personnes ont été confrontées à la violence, au déplacement forcé et à l'oppression économique. Les conséquences de ces actions se ressentent encore aujourd'hui, laissant des cicatrices profondes dans l'histoire du pays : Économie détruite : L'exploitation des ressources et de la main-d'œuvre a freiné le développement économique du Tchad.

Assimilation culturelle : Les politiques coloniales ont cherché à éradiquer les cultures locales.

Perte du patrimoine national : De nombreux biens culturels ont été pillés.

: De nombreux biens culturels ont été pillés. Instabilité politique : Les divisions territoriales et les tensions ethniques héritées de la colonisation ont contribué à l'instabilité politique post-indépendance. Des massacres, tels que celui d'Abéché en 1917, ont également eu lieu. La discrimination raciale, bien que parfois implicite, était inhérente au système colonial, entraînant un traitement différencié entre les colons français et les populations locales. Les difficultés économiques actuelles du Tchad sont largement considérées comme un héritage de cette période coloniale.



La Position de la France et les Attentes Africaines

La décision du parlement tchadien de débattre des réparations avec la France n'est pas seulement une initiative nationale, mais une partie intégrante d'un mouvement panafricain pour la justice. En soutenant l'initiative de l'UA, le Tchad envoie un message puissant sur la nécessité de réviser le passé colonial.





Malgré la pression croissante des pays africains, la France maintient une position prudente. En 2025, le gouvernement français a exprimé sa disponibilité à discuter des réparations pour les crimes commis dans ses colonies, comme les tueries au Niger, mais nie toute responsabilité directe. Le 16 juillet 2025, la France a réaffirmé sa disponibilité à dialoguer avec le Niger pour les crimes attribués à ses troupes pendant la colonisation, sans toutefois reconnaître la responsabilité de ces crimes.





Cette position est critiquée par de nombreux leaders et activistes africains, qui estiment que le dialogue doit être accompagné d'actions concrètes, notamment des compensations financières et le retour des biens culturels pillés. L'exemple de l'Allemagne, qui a reconnu en 2021 le génocide en Namibie et s'est engagée à verser 1,1 milliard d'euros en geste symbolique de réconciliation, démontre que les réparations sont une réalité tangible. Le Tchad, comme d'autres États, insiste sur le fait que la France doit non seulement reconnaître sa responsabilité, mais également prendre des mesures concrètes pour réparer les dommages causés.



Les Réparations : Bien Plus que des Compensations Financières

Les réparations vont au-delà des simples compensations financières. Elles représentent l'admission de la responsabilité historique, la restauration de la dignité des peuples victimes, et des investissements dans leur avenir. Pour le Tchad, les réparations pourraient devenir un outil essentiel pour résoudre des problèmes socio-économiques persistants tels que la pauvreté, le manque d'infrastructures et l'accès limité à l'éducation.





De plus, cela servirait de symbole pour une nouvelle étape dans les relations entre l'Afrique et les anciennes puissances coloniales, fondées sur l'égalité et le respect mutuel. Ces dernières années, la demande de vérité et de réparation s'est amplifiée à travers le monde, la "chape de silence" sur les crimes coloniaux se déchirant progressivement.





