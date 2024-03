Tchad : L' l'URPT alerte sur l'insupportabilité de la situation socio-économique et demande un appui financier spécial pour la présidentielle

Déjà, certaines radios privées ferment leurs portes et d'autres sont obligées de ne pas assurer régulièrement leur programme, a alerté l’URPT. Cette situation est grandement préoccupante pour l'Union des Radios Privées du Tchad (URPT) qui joue un rôle crucial dans la diffusion de l'information et le maintien d'une société informée et démocratique.



Face à cette crise énergétique qui affecte directement les médias du pays, l'URPT demande au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour remédier à la pénurie de carburant. En outre, l'URPT demande également un appui financier spécial pour assurer une couverture médiatique adéquate lors de l'élection présidentielle prévue le 06 mai 2024.



Il est important de rappeler que lors du référendum du 17 décembre 2023, les radios privées n’ont reçu aucun soutien financier malgré leur rôle essentiel dans la diffusion d’informations aux citoyens. Alors que par le passé, le gouvernement a toujours apporté un soutien financier aux médias privés pour leur couverture des élections à travers l’organe de régulation.



L'URPT déplore également que depuis 2016 les mesures gouvernementales ont gelé toute aide publique à la presse jusqu'à ce jour. Cette situation met en péril la stabilité et le fonctionnement optimal des radios privées au Tchad.



Face à cette crise sans précédent qui menace sérieusement la continuité des émissions radiophoniques privées faute d'énergie suffisante pour les faire fonctionner régulièrement, l’URPT exhorte l’opinion nationale et internationale à ne pas être surprises si certaines radios sont contraintes de cesser leurs activités par manque d'énergie nécessaire au bon déroulement de leurs programmes quotidiens.



Il est donc impératif que le gouvernement prenne conscience de cette situation critique et agisse rapidement en fournissant une assistance financière afin d’assurer une couverture médiatique adéquate lors de futures élections. Il est également nécessaire que les autorités rétablissent immédiatement l'aide publique à la presse afin d’éviter une détresse financière encore plus grande pour les radios privées tchadiennes.