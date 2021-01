Tchad : La Journée Nationale de la Douane célébrée ce 26 janvier 2021

Sous le haut patronage du ministère des Finances et du Budget, la direction générale de la douane et des impôts indirects a célébré ce mardi 26 janvier 2021 à l'hôtel Radission Blu de Ndjamena, la Journée Nationale de la Douane, édition 2021 sous le thème : « Relance, Renouveau, Résilience : la douane au service d'une chaîne logistique durable ». L'objectif de cette journée est de permettre à la douane de monter à l'opinion publique nationale et internationale, son importance dans le développement économique d'un pays.



Après l’allocution de bienvenue du président du comité d'organisation, le point focal de l'Organisation mondiale de la douane (OMD), Abakar Saleh a déclaré que « cette journée est exceptionnelle pour la relance économique mondiale. Nous profitons de l’occasion pour informer le gouvernement tchadien de continuer à mener ses efforts pour une relance économique, à travers le partenariat du libre-échange édicté par l'Organisation mondiale de la douane. Car la relance économique d'un État est la première mission de l'OMD, sous le respect strict des lois et les règlements internationaux ».



De son côté, le directeur général adjoint du service de la douane et des impôts indirects, Djerambeté Justin a affirmé que « malgré les difficultés rencontrées, le rôle important de la douane dans la prévention de la sécurité et la prospérité des États, de leurs citoyens et de leurs entreprises, à travers l'organisation de la journée internationale des douanes, mérite d'être salué. Mais bien souvent du douanier, l'on ne perçoit que les aspects négatifs tenant à la confiscation des biens des paisibles citoyens ou à la taxation des marchandises qui renchérit leur prix d'achat ». La secrétaire d'État aux Finances et du Budget, Mme Ndolenodji Alixe Naimbaye indique que l'édition 2021 de la Journée de la douane se célèbre dans un contexte particulier, marqué par la pandémie du Covid-19, avec des répercussions remarquables dans les différents secteurs de l'économie tchadienne.



A travers le thème de cette année, les administrations des douanes sont invitées à poursuivre leurs efforts de collecte et d'exploitation des données pour la conduite de leurs missions, au service des pays. À cet égard, l'appui des partenaires techniques et financiers, donne à l'administration des douanes les moyens de développer ses outils et de les hisser progressivement aux standards mondiaux. Les chantiers de migration de Sydonia vers Sydonia word et l'interconnexion des sites informatiques locaux au site central, sont des efforts appréciables fournis par l'État, en dépit de la modestie de ses moyens. La cérémonie a pris fin avec la remise des certificats de mérite aux agents et responsables de la douane pour le service rendu, et une représentation théâtrale.