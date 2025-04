Tchad : La Mission Médicale Chinoise offre des consultations gratuites et des Ddons à l'école de l'Amitié Chine-Tchad

De son côté, Monsieur Liang Haiyang, chef de la 20ᵉ mission médicale chinoise au Tchad, a réaffirmé l’engagement de son équipe à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre la Chine et le Tchad. Il a également souligné la volonté de la mission de continuer à apporter son soutien au système de santé tchadien à travers diverses actions.





Pour l’avenir, la mission médicale chinoise prévoit d’étendre la portée de ses actions en organisant des consultations gratuites et en dispensant des formations médicales au sein d’autres communautés, écoles et hôpitaux du Tchad. Ces efforts continus visent à améliorer durablement l’accès aux soins de santé pour la population tchadienne et à consolider davantage la coopération fructueuse entre la Chine et le Tchad dans le domaine de la santé.