Tchad : La compagne de vaccination contre la peste et la péripneumonie a été lancée ce jour à Filey

Le ministère de l’Elevage et des Productions animales, Ahmat Mahamat Bachir, a officiellement lancé la campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants (PPR) et la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) ce mercredi 16 décembre 2020 à Filey, dans le Hadjer-Lamis.



Cette cérémonie de lancement a mobilisé les autorités provinciales, les associations professionnelles des éleveurs, les pasteurs nomades et agro-pasteurs, ainsi que les autorités traditionnelles. L’objectif visé par cette opération est de vacciner, avec 1, 5 million de doses contre la peste des petits ruminants et 1 million de doses de vaccin contre la péripneumonie contagieuse bovine.



Selon le ministre de l'Elevage et des Productions animales, Ahmat Mahamat Bachimr, un animal déjà vacciné est humanisé à vie. C’est pourquoi la vaccination est gratuite et obligatoire. Par contre, l'acte vaccinal est payant chez les bovins à raison de 100 FCFA par tête, entièrement à la charge de l'éleveur.