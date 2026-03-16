Tchad : La direction de Tribune Échos inculpée suite à une plainte de l’hôpital de la Renaissance

​À la suite de l'audition des parties, le procureur de la République a saisi un juge d'instruction pour approfondir l'enquête.



La direction du journal est poursuivie pour plusieurs chefs d’accusation portés par l’établissement hospitalier : diffamation publique, diffusion de fausses informations et incitation à la dégradation de biens publics. Tribune Echos affirme qu'il ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés.



La directrice de publication du journal, Zara Tchari, est rentrée libre de ses mouvements. Une caution a été payée par la Direction du journal.



​L’instruction suit son cours afin d'examiner la solidité de ces griefs et de déterminer si les éléments de preuve justifient un renvoi devant un tribunal.