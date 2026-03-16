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Tchad : La direction de Tribune Échos inculpée suite à une plainte de l’hôpital de la Renaissance


Alwihda Info | Par Alwihda - 16 Mars 2026


​L'action judiciaire opposant l'hôpital de la Renaissance à la Direction du journal en ligne Tribune Échos, a connu un développement important ce lundi 16 mars. Après une première audition de la Direction du journal par la police judiciaire, la procédure a été transmise au parquet de N'Djamena.


Tchad : La direction de Tribune Échos inculpée suite à une plainte de l’hôpital de la Renaissance
​À la suite de l'audition des parties, le procureur de la République a saisi un juge d'instruction pour approfondir l'enquête.

La direction du journal est poursuivie pour plusieurs chefs d’accusation portés par l’établissement hospitalier : diffamation publique, diffusion de fausses informations et incitation à la dégradation de biens publics. Tribune Echos affirme qu'il ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés.

La directrice de publication du journal, Zara Tchari, est rentrée libre de ses mouvements. Une caution a été payée par la Direction du journal.

​L’instruction suit son cours afin d'examiner la solidité de ces griefs et de déterminer si les éléments de preuve justifient un renvoi devant un tribunal.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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