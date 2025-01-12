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Tchad : La liste des députés élus aux élections législatives (résultats provisoires)


Alwihda Info | Par Alwihda - 12 Janvier 2025


Selon les résultats provisoires, voici la liste des députés élus aux élections législatives du 29 décembre 2024, ainsi que les partis auxquels ils appartiennent :


Tchad : La liste des députés élus aux élections législatives (résultats provisoires)
Barh-El-Gazel
CHERIFIE MAHAMAT AHMAT CHOUKOU - MPS (Kleta)

FATIME AHMAT WORI AHMAT - MPS (Barh-El-Gazel Est)

BRAHIM MAHAMAT HAROUN - MPS (Barh-El-Gazel Ouest)

ACHTA ABAKAR HAMID - MPS (Barh-El-Gazel Sud)

MOUSSA MAHAMAT AHMAT - RDP (Barh-El-Gazel Sud)

ALI KOLOTOU TCHAÏMI - MPS (Barh-El-Gazel Nord)

Batha
KOUBRA DAHAB HISSEN - MPS (Batha Est)

MAHAMAT HABIB ALKHALI ADAM - AL-WASSAT (Batha Est)

HOUSNA MOUSSA ALI - MPS (Haraze)

MAHAMAT NIMIR HAMATA - MPS (Assinet)

ANADIF ABAKAR ALKHALIL - MPS (Ouadi-Rime)

KHAZINE DJIBRINE OUMAR - MPS (Fitri)

HASSAN AHMAT PATCHA - CNDS (Fitri)

HAYAMAT SOULEYMAN ADOUM - MPS (Batha Centre)

BABA AHMAT BABA - UFDR (Batha Centre)

Borkou
GUIHNI GUETLLE TOUMAY - MPS (Yigadroussa)

HASSAN ELI TIDEI - MPS (Yarda)

YOUSSOUF SOUGOUDY DJIMI - MPS (Borkou Onou)

MAHAMAT KOCHI BOKOR - MPS (Borkou)

BILLAH NOKOUR SOUGUI - MPS (Borkou Yala)

SEIDE MOUSSA YAYAMI - MPS (Borkou)

Chari-Baguirmi
ASSIA MAHAMAT AHMED ABBO - MPS (Baguirmi)

TCHOROMA MBANG HADJI WOLI MAH - MPS (Baguirmi)

MARIAM GARBA ALIFA - MPS (Chari)

ABDOULAYE ADOUM MAHAMAT - MDST (Chari)

KADIDJA ADOUM CHERIF - MPS (Loug-Chari)

OUSMANE MAHAMAT OUSMANE - UDT (Loug-Chari)

FATIME AMSISSANE LAMANA - MPS (Dourbali)

MAHAMAT AHMAT LAZINA - MNCT (Dourbali)

Diaspora
TAHIR MAHAMAT TAHIR - MPS (Zone Afrique)

YOUNOUS KOREI MALLI - MPS (Zone Amérique)

HISSEIN ISSA ALI - MPS (Zone Asie)

ABDELMADJID ABDRAMAN ABBO - MPS (Zone Europe)

Ennedi Est
AWAITIF ELTIJANI AHMED KOIBORO - MPS (Amdjarass)

TAHIR HISSEN TEYRA - MPS (Wadi Hawar)

BOKHIT HAMIT HARANE - MPS (Itou)

DRISS MISS GOUNI - MPS (Nohi)

AMINA TIDJANI YAYA - MPS (Mourdi)

Ennedi Ouest
MOHAMED BLOKI KEBIR - MPS (Fada)

AMSADENE MAÏDE HANGATTA - MPS (Mourtcha)

MOUSSA HAMIDI ELIMY - MPS (Lac Ounianga)

ABBAS KHAMIS OUMAR - MPS (Tebi)

FATIME ISSA ANGRI - MPS (Torbol)

Guéra
MARIAM ACHENE ABDELGADER - MPS (Guéra)

ABDERAMANE KOKO - MPS (Guéra)

ZARA NAZAL BANATINE - MPS (Abtouyour)

MALLOUM YOBOIDE DJERAKI - PDSA (Abtouyour)

MAHAMAT ZENE ELHADJ YAYA - MPS (Barh Signaka)

HAPSITA DUBRINE ASSALI - MPS (Mangalmé)

ALHADJ TCHOROMA ADOUM - RNDT LE REVEIL (Mangalmé)

Hadjer-Lamis
OUTMAN HAQUA DJAME - MPS (Haraze-Al-Biar)

ANGUINI YACOUB IBEIT - MPS (Haraze-Al-Biar)

FOUDDA ARADA IZZEDINE - MPS (Dababa)

MAHAMAT ANADIF YOUSSOUF - ALMASSOUR (Dababa)

Kanem
KOUBRA CHOUKOU SOUNTALI - MPS (Kanem Ouest)

ABAKAR MAHAMAT ABDRAMAN - MPS (Kanem Est)

ALLBAKO ALI - RDP (Kanem Sud)

YOUSSOUF ALI KOSSOYEMI - MPS (Kanem Nord)

FATIME ADOUM MOUSSA - MPS (Kanem Centre)

FATIME MAHAMAT SEID - RDP (Kanem Centre)

MAHAMAT ADOUM YOUSSOUF - MPS (Zigueye)

Lac
MAHAMAT ABAKAR KORI - RDP (Mamdi)

TCHARI MADI MAINA - RDP (Fouli)

BATOUMA AFFONO TCHARI MAINA - MPS (Kaya)

AHMAT MOUSTAPHA MAHAMAT - MPS (Wayi)

HADJE KICHI MAÏ MAHAMAT MOUTA - RDP (Kouloukimie)

Partis dominants :
MPS (Mouvement Patriotique du Salut) : Le parti majoritaire avec le plus grand nombre de députés élus.

RDP (Rassemblement Démocratique du Peuple) : Deuxième parti en nombre de députés.

AL-WASSAT, CNDS, MDST, UDT, PDSA, RNDT LE REVEIL, ALMASSOUR : Autres partis ayant obtenu des sièges.
1. Logone Occidental
LAC WEY :

MPS : MBAIOMDENANDE DIONADJI ALAIN

AND : GARBA SALIBOU

CTPD : DUERANE JEAN MICHEL

ARD : NODJIKWAMBAYE DJEKOUNKADJI

GUENI :

MPS : DINGAMHOUDEL MBAIMIAN SEBASTIEN

NGOURKOSSO :

MPTR : MBAIMON GUEDMBAYE BRICE

PDI : BEMADJIEL MAMADOU

DODJE :

MPS : MBAÏNAYE EUGÉNIE

2. Logone Oriental
LA PENDE :

MPS : HOUDEINGAR NGARIMADEN

DAR : DJEKOMBE FRANCOIS

LA NYA :

RNDT LE REVEIL : MBAIRE BERAL THIERY

MPS : FATIME ALLADOUM NADINGAR

LA NYA PENDE :

MPS : DEBOUI VIVIANNE

URD : DEVO DODJINGAR ROSELINE

MONTS DE LAM :

UNDR : LAOULA BEORINGYAN EUGENIE

MPS : LAOUHINGAMAYE DINGAOMAIBE BANYO PERVALINE

KOUH OUEST :

UNDR : DJASNABAYE FAUSTIN

3. Mayo-Kebbi Est
MAYO-BONEYE :

PDPT : DUMET CLEMENT BAGAOU

MPS : LISSADI ABDELBANAT FALLAH

UNDR : EPAINETE DJANGRANG SENDE

MAYO-LEMIE :

RNDT LE REVEIL : NOUHOU ALIPHA HAWAYE

MONT-ILLI :

RNDT LE REVEIL : BOMBA ROBERT

MPS : MARAMON TCHAMOKREO

UNDR : TEOU DOLGUI

KABBIA :

RNDT LE REVEIL : MBORSIDI GONG-GONG

MPS : DOUKSIDI HAROUN QUAIDOU DJOUNEFOUNE CATHIA

4. Mayo-Kebbi Ouest
MAYO-DALLAH :

RNDT LE REVEIL : PATALET GEO

MPS : TAO HAMIA CLEMENTINE

MAYO-BINDER :

MPS : SOULEYMAN ABBA KELLOU

LAC-LERE :

MPS : DIHOULINE WABEU

PRET : BEBZOUNE BONGORO THEOPHILE

EL-OUAYA :

MPS : TAIPABE PAGOUI

NANAYE :

MPS : GUEMDJE LILIANE

5. Mandoul
MANDOUL ORIENTAL :

RNDT LE REVEIL : ALLANGOM BESSAGINGAR

CAP-SUR : NGARALBAYE MAYALA MONIQUE

MANDOUL OCCIDENTAL :

UNDR : NODJIMADJI RIRABE

GOUNDI :

MPS : ABDOULAYE NEARDIGUINA

TARALNASS :

MPS : ADOUMADUI RALBAYE

MANDOUL CENTRAL :

ATD : ABDERAMAN DJASNABAYE

6. Moyen-Chari
BARI-KÖH :

UNDR : MADTOINGUE BENELNGAR

URD : ROMADOUMNGAR FELIX NIALBE

MPS : NGANDERE DJIME

GRANDE SIDO :

MPS : MBAKASSE RIRADJIM

RNDT LE REVEIL : AGARADJINA ROUBAKOUA

LAC IRO :

MPS : EVELYNE KOUMBO

UFD : NGALABA KOSSI

KORBOL :

LES LEADERS : AHMED DJARMAH DASSERING

7. N'Djaména
1er ARRONDISSEMENT :

MPS : MAHAMAT TOGOI TEKILIO, ASMAHOU BRAHIM ABDALLAH

2ème ARRONDISSEMENT :

MPS : OUMAR ABDALLAH LEBINE

PCS : ZAKARIA WAROU ALI

3ème ARRONDISSEMENT :

MPS : DJIDDA MAMAR MAHAMAT

4ème ARRONDISSEMENT :

MPS : CHAÏBO TIMPINCHA

RDP : MAHAMAT ADAM MBODOU

5ème ARRONDISSEMENT :

MPS : MAHAMAT SALEH MOUSSA

MUR : MOUSSA MAHAMAT MOUSSA

6ème ARRONDISSEMENT :

MPTR : MBAÏKOUBOU BERAL

7ème ARRONDISSEMENT :

MPS : NELOUM MBAIGOTO

FPL : TAKILLAL DOLASSEM HILAIRE

RNDT LE REVEIL : WELDANG MARIAM DAGOU

8ème ARRONDISSEMENT :

MPS : ZENABA BECHIR, MOUSSA MAHAMAT SEID, ALI MARIAM DJIMET IBET

9ème ARRONDISSEMENT :

MPS : MAHAMAT HASSANE KODJI

8. Ouaddaï
OUARA :

PR : YACINE ABDRAMANE SAKINE

MPS : RADWANE HISSENNE, MOUCTAR MAHAMAT SALEH, AHMAT KHAYAR ASSIYA AHMAT MAHAMAT HIZAM

PLD : FAICAL ABDELKERIM CHIGUEFAT

ABOUGOUDAM :

MPS : ZEMABA MACKI KOKAP

DUOUROUF-AL-AMAR :

MPS : AMINA ALI IDRISS

ASSOUNGHA :

PLD/PR : BRAHIM MAHAMAT ALI

MPS : OUSMAN BRAHIM BAKHIT, FATOUMA ISSAKHA HAROUNE

RNDT LE REVEIL : HASSAN MOUSSA YAKOUB

9. Salamat
BARH-AZOUM :

MPS : AHMAT HASSAN BREME, HADJE HAOUA CHARFADINE

ABOUDEIA :

MPS : DJIBRINE MOUSSA ABDOULAYE

HARAZE-MANGUEIGNE :

MPS : MAHAMAT HAROUN ABDALLAH

10. Sila
KIMITI :

MPS : HALIME SADIE SEÏD, BAUCHE BARADINE MAHAMAT ISSAKHA

ABDI :

MPS : IBRAHIM MAHAMAT IBET

TISSI :

MPS : AHMED AL-HABIB MOUHLYDINE

ADE :

MPS : KHALIA SAKHAÏROUN AHMAT

KOUKOU ANGARA :

MPS : MAHAMAT ADEF ADAM

11. Tandjile
TANDJILE EST :

ASTRE : ALLADOUM DJARMA BALTAZAR

MPS : DJAMRA BETOLNGAR

TANDJILE OUEST :

MERCI : AMOLLAH TOUA ROBERT GOLBEY

PDS : DJIVIDI BOUKAR DIBEING

VIVA RNDP : KASSIRE ISABELLE HOUSNA

MANGA :

MPS : GUEDLENGAR NESTOR

UNDR : GUIDINGAR DOSSENGAR

MAN-MBAGUE :

MPS : MADJIGOTO DAVID

12. Tibesti
BARDAÏ :

MPS : MAHAMAT GALMAYE ABDALLAH

ZOUAR :

MPS : RAMADANE ADJI WEDDEY

WOUR :

MPS : OUMAR SIDI SENOUSSI

ZOUMRI :

MPS : SOULEYMANE ALI KOKI

EMI-KOUSSI :

MPS : HAWA DADI LANDAIMI

13. Wadi Fira
BILTINE :

PLD : MAHAMAT ADAM MOUSSA

DAR-TAMA :

MPS : SOUMEYA ABDERAMAN, ABDELKERIM HAROUN BADAOUI MAHAMAT

MEGRI :

MPS : MAHAMAT KOTY YACOUB

IRIBA :

MPS : MOUSSA MAHAMAT HAGGAR

AL-BIHER :

MPS : ABDERAMANE BOURMA TREYE

DAR-AL-FAWAKIH :

MPS : KOUBRA ADAM ALI

TINE :

MPS : HASSAN ADAM NASSOUR


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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