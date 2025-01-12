Tchad : La liste des députés élus aux élections législatives (résultats provisoires)

Barh-El-Gazel
CHERIFIE MAHAMAT AHMAT CHOUKOU - MPS (Kleta)
FATIME AHMAT WORI AHMAT - MPS (Barh-El-Gazel Est)
BRAHIM MAHAMAT HAROUN - MPS (Barh-El-Gazel Ouest)
ACHTA ABAKAR HAMID - MPS (Barh-El-Gazel Sud)
MOUSSA MAHAMAT AHMAT - RDP (Barh-El-Gazel Sud)
ALI KOLOTOU TCHAÏMI - MPS (Barh-El-Gazel Nord)
Batha
KOUBRA DAHAB HISSEN - MPS (Batha Est)
MAHAMAT HABIB ALKHALI ADAM - AL-WASSAT (Batha Est)
HOUSNA MOUSSA ALI - MPS (Haraze)
MAHAMAT NIMIR HAMATA - MPS (Assinet)
ANADIF ABAKAR ALKHALIL - MPS (Ouadi-Rime)
KHAZINE DJIBRINE OUMAR - MPS (Fitri)
HASSAN AHMAT PATCHA - CNDS (Fitri)
HAYAMAT SOULEYMAN ADOUM - MPS (Batha Centre)
BABA AHMAT BABA - UFDR (Batha Centre)
Borkou
GUIHNI GUETLLE TOUMAY - MPS (Yigadroussa)
HASSAN ELI TIDEI - MPS (Yarda)
YOUSSOUF SOUGOUDY DJIMI - MPS (Borkou Onou)
MAHAMAT KOCHI BOKOR - MPS (Borkou)
BILLAH NOKOUR SOUGUI - MPS (Borkou Yala)
SEIDE MOUSSA YAYAMI - MPS (Borkou)
Chari-Baguirmi
ASSIA MAHAMAT AHMED ABBO - MPS (Baguirmi)
TCHOROMA MBANG HADJI WOLI MAH - MPS (Baguirmi)
MARIAM GARBA ALIFA - MPS (Chari)
ABDOULAYE ADOUM MAHAMAT - MDST (Chari)
KADIDJA ADOUM CHERIF - MPS (Loug-Chari)
OUSMANE MAHAMAT OUSMANE - UDT (Loug-Chari)
FATIME AMSISSANE LAMANA - MPS (Dourbali)
MAHAMAT AHMAT LAZINA - MNCT (Dourbali)
Diaspora
TAHIR MAHAMAT TAHIR - MPS (Zone Afrique)
YOUNOUS KOREI MALLI - MPS (Zone Amérique)
HISSEIN ISSA ALI - MPS (Zone Asie)
ABDELMADJID ABDRAMAN ABBO - MPS (Zone Europe)
Ennedi Est
AWAITIF ELTIJANI AHMED KOIBORO - MPS (Amdjarass)
TAHIR HISSEN TEYRA - MPS (Wadi Hawar)
BOKHIT HAMIT HARANE - MPS (Itou)
DRISS MISS GOUNI - MPS (Nohi)
AMINA TIDJANI YAYA - MPS (Mourdi)
Ennedi Ouest
MOHAMED BLOKI KEBIR - MPS (Fada)
AMSADENE MAÏDE HANGATTA - MPS (Mourtcha)
MOUSSA HAMIDI ELIMY - MPS (Lac Ounianga)
ABBAS KHAMIS OUMAR - MPS (Tebi)
FATIME ISSA ANGRI - MPS (Torbol)
Guéra
MARIAM ACHENE ABDELGADER - MPS (Guéra)
ABDERAMANE KOKO - MPS (Guéra)
ZARA NAZAL BANATINE - MPS (Abtouyour)
MALLOUM YOBOIDE DJERAKI - PDSA (Abtouyour)
MAHAMAT ZENE ELHADJ YAYA - MPS (Barh Signaka)
HAPSITA DUBRINE ASSALI - MPS (Mangalmé)
ALHADJ TCHOROMA ADOUM - RNDT LE REVEIL (Mangalmé)
Hadjer-Lamis
OUTMAN HAQUA DJAME - MPS (Haraze-Al-Biar)
ANGUINI YACOUB IBEIT - MPS (Haraze-Al-Biar)
FOUDDA ARADA IZZEDINE - MPS (Dababa)
MAHAMAT ANADIF YOUSSOUF - ALMASSOUR (Dababa)
Kanem
KOUBRA CHOUKOU SOUNTALI - MPS (Kanem Ouest)
ABAKAR MAHAMAT ABDRAMAN - MPS (Kanem Est)
ALLBAKO ALI - RDP (Kanem Sud)
YOUSSOUF ALI KOSSOYEMI - MPS (Kanem Nord)
FATIME ADOUM MOUSSA - MPS (Kanem Centre)
FATIME MAHAMAT SEID - RDP (Kanem Centre)
MAHAMAT ADOUM YOUSSOUF - MPS (Zigueye)
Lac
MAHAMAT ABAKAR KORI - RDP (Mamdi)
TCHARI MADI MAINA - RDP (Fouli)
BATOUMA AFFONO TCHARI MAINA - MPS (Kaya)
AHMAT MOUSTAPHA MAHAMAT - MPS (Wayi)
HADJE KICHI MAÏ MAHAMAT MOUTA - RDP (Kouloukimie)
Partis dominants :
MPS (Mouvement Patriotique du Salut) : Le parti majoritaire avec le plus grand nombre de députés élus.
RDP (Rassemblement Démocratique du Peuple) : Deuxième parti en nombre de députés.
AL-WASSAT, CNDS, MDST, UDT, PDSA, RNDT LE REVEIL, ALMASSOUR : Autres partis ayant obtenu des sièges.
1. Logone Occidental
LAC WEY :
MPS : MBAIOMDENANDE DIONADJI ALAIN
AND : GARBA SALIBOU
CTPD : DUERANE JEAN MICHEL
ARD : NODJIKWAMBAYE DJEKOUNKADJI
GUENI :
MPS : DINGAMHOUDEL MBAIMIAN SEBASTIEN
NGOURKOSSO :
MPTR : MBAIMON GUEDMBAYE BRICE
PDI : BEMADJIEL MAMADOU
DODJE :
MPS : MBAÏNAYE EUGÉNIE
2. Logone Oriental
LA PENDE :
MPS : HOUDEINGAR NGARIMADEN
DAR : DJEKOMBE FRANCOIS
LA NYA :
RNDT LE REVEIL : MBAIRE BERAL THIERY
MPS : FATIME ALLADOUM NADINGAR
LA NYA PENDE :
MPS : DEBOUI VIVIANNE
URD : DEVO DODJINGAR ROSELINE
MONTS DE LAM :
UNDR : LAOULA BEORINGYAN EUGENIE
MPS : LAOUHINGAMAYE DINGAOMAIBE BANYO PERVALINE
KOUH OUEST :
UNDR : DJASNABAYE FAUSTIN
3. Mayo-Kebbi Est
MAYO-BONEYE :
PDPT : DUMET CLEMENT BAGAOU
MPS : LISSADI ABDELBANAT FALLAH
UNDR : EPAINETE DJANGRANG SENDE
MAYO-LEMIE :
RNDT LE REVEIL : NOUHOU ALIPHA HAWAYE
MONT-ILLI :
RNDT LE REVEIL : BOMBA ROBERT
MPS : MARAMON TCHAMOKREO
UNDR : TEOU DOLGUI
KABBIA :
RNDT LE REVEIL : MBORSIDI GONG-GONG
MPS : DOUKSIDI HAROUN QUAIDOU DJOUNEFOUNE CATHIA
4. Mayo-Kebbi Ouest
MAYO-DALLAH :
RNDT LE REVEIL : PATALET GEO
MPS : TAO HAMIA CLEMENTINE
MAYO-BINDER :
MPS : SOULEYMAN ABBA KELLOU
LAC-LERE :
MPS : DIHOULINE WABEU
PRET : BEBZOUNE BONGORO THEOPHILE
EL-OUAYA :
MPS : TAIPABE PAGOUI
NANAYE :
MPS : GUEMDJE LILIANE
5. Mandoul
MANDOUL ORIENTAL :
RNDT LE REVEIL : ALLANGOM BESSAGINGAR
CAP-SUR : NGARALBAYE MAYALA MONIQUE
MANDOUL OCCIDENTAL :
UNDR : NODJIMADJI RIRABE
GOUNDI :
MPS : ABDOULAYE NEARDIGUINA
TARALNASS :
MPS : ADOUMADUI RALBAYE
MANDOUL CENTRAL :
ATD : ABDERAMAN DJASNABAYE
6. Moyen-Chari
BARI-KÖH :
UNDR : MADTOINGUE BENELNGAR
URD : ROMADOUMNGAR FELIX NIALBE
MPS : NGANDERE DJIME
GRANDE SIDO :
MPS : MBAKASSE RIRADJIM
RNDT LE REVEIL : AGARADJINA ROUBAKOUA
LAC IRO :
MPS : EVELYNE KOUMBO
UFD : NGALABA KOSSI
KORBOL :
LES LEADERS : AHMED DJARMAH DASSERING
7. N'Djaména
1er ARRONDISSEMENT :
MPS : MAHAMAT TOGOI TEKILIO, ASMAHOU BRAHIM ABDALLAH
2ème ARRONDISSEMENT :
MPS : OUMAR ABDALLAH LEBINE
PCS : ZAKARIA WAROU ALI
3ème ARRONDISSEMENT :
MPS : DJIDDA MAMAR MAHAMAT
4ème ARRONDISSEMENT :
MPS : CHAÏBO TIMPINCHA
RDP : MAHAMAT ADAM MBODOU
5ème ARRONDISSEMENT :
MPS : MAHAMAT SALEH MOUSSA
MUR : MOUSSA MAHAMAT MOUSSA
6ème ARRONDISSEMENT :
MPTR : MBAÏKOUBOU BERAL
7ème ARRONDISSEMENT :
MPS : NELOUM MBAIGOTO
FPL : TAKILLAL DOLASSEM HILAIRE
RNDT LE REVEIL : WELDANG MARIAM DAGOU
8ème ARRONDISSEMENT :
MPS : ZENABA BECHIR, MOUSSA MAHAMAT SEID, ALI MARIAM DJIMET IBET
9ème ARRONDISSEMENT :
MPS : MAHAMAT HASSANE KODJI
8. Ouaddaï
OUARA :
PR : YACINE ABDRAMANE SAKINE
MPS : RADWANE HISSENNE, MOUCTAR MAHAMAT SALEH, AHMAT KHAYAR ASSIYA AHMAT MAHAMAT HIZAM
PLD : FAICAL ABDELKERIM CHIGUEFAT
ABOUGOUDAM :
MPS : ZEMABA MACKI KOKAP
DUOUROUF-AL-AMAR :
MPS : AMINA ALI IDRISS
ASSOUNGHA :
PLD/PR : BRAHIM MAHAMAT ALI
MPS : OUSMAN BRAHIM BAKHIT, FATOUMA ISSAKHA HAROUNE
RNDT LE REVEIL : HASSAN MOUSSA YAKOUB
9. Salamat
BARH-AZOUM :
MPS : AHMAT HASSAN BREME, HADJE HAOUA CHARFADINE
ABOUDEIA :
MPS : DJIBRINE MOUSSA ABDOULAYE
HARAZE-MANGUEIGNE :
MPS : MAHAMAT HAROUN ABDALLAH
10. Sila
KIMITI :
MPS : HALIME SADIE SEÏD, BAUCHE BARADINE MAHAMAT ISSAKHA
ABDI :
MPS : IBRAHIM MAHAMAT IBET
TISSI :
MPS : AHMED AL-HABIB MOUHLYDINE
ADE :
MPS : KHALIA SAKHAÏROUN AHMAT
KOUKOU ANGARA :
MPS : MAHAMAT ADEF ADAM
11. Tandjile
TANDJILE EST :
ASTRE : ALLADOUM DJARMA BALTAZAR
MPS : DJAMRA BETOLNGAR
TANDJILE OUEST :
MERCI : AMOLLAH TOUA ROBERT GOLBEY
PDS : DJIVIDI BOUKAR DIBEING
VIVA RNDP : KASSIRE ISABELLE HOUSNA
MANGA :
MPS : GUEDLENGAR NESTOR
UNDR : GUIDINGAR DOSSENGAR
MAN-MBAGUE :
MPS : MADJIGOTO DAVID
12. Tibesti
BARDAÏ :
MPS : MAHAMAT GALMAYE ABDALLAH
ZOUAR :
MPS : RAMADANE ADJI WEDDEY
WOUR :
MPS : OUMAR SIDI SENOUSSI
ZOUMRI :
MPS : SOULEYMANE ALI KOKI
EMI-KOUSSI :
MPS : HAWA DADI LANDAIMI
13. Wadi Fira
BILTINE :
PLD : MAHAMAT ADAM MOUSSA
DAR-TAMA :
MPS : SOUMEYA ABDERAMAN, ABDELKERIM HAROUN BADAOUI MAHAMAT
MEGRI :
MPS : MAHAMAT KOTY YACOUB
IRIBA :
MPS : MOUSSA MAHAMAT HAGGAR
AL-BIHER :
MPS : ABDERAMANE BOURMA TREYE
DAR-AL-FAWAKIH :
MPS : KOUBRA ADAM ALI
TINE :
MPS : HASSAN ADAM NASSOUR
CHERIFIE MAHAMAT AHMAT CHOUKOU - MPS (Kleta)
FATIME AHMAT WORI AHMAT - MPS (Barh-El-Gazel Est)
BRAHIM MAHAMAT HAROUN - MPS (Barh-El-Gazel Ouest)
ACHTA ABAKAR HAMID - MPS (Barh-El-Gazel Sud)
MOUSSA MAHAMAT AHMAT - RDP (Barh-El-Gazel Sud)
ALI KOLOTOU TCHAÏMI - MPS (Barh-El-Gazel Nord)
Batha
KOUBRA DAHAB HISSEN - MPS (Batha Est)
MAHAMAT HABIB ALKHALI ADAM - AL-WASSAT (Batha Est)
HOUSNA MOUSSA ALI - MPS (Haraze)
MAHAMAT NIMIR HAMATA - MPS (Assinet)
ANADIF ABAKAR ALKHALIL - MPS (Ouadi-Rime)
KHAZINE DJIBRINE OUMAR - MPS (Fitri)
HASSAN AHMAT PATCHA - CNDS (Fitri)
HAYAMAT SOULEYMAN ADOUM - MPS (Batha Centre)
BABA AHMAT BABA - UFDR (Batha Centre)
Borkou
GUIHNI GUETLLE TOUMAY - MPS (Yigadroussa)
HASSAN ELI TIDEI - MPS (Yarda)
YOUSSOUF SOUGOUDY DJIMI - MPS (Borkou Onou)
MAHAMAT KOCHI BOKOR - MPS (Borkou)
BILLAH NOKOUR SOUGUI - MPS (Borkou Yala)
SEIDE MOUSSA YAYAMI - MPS (Borkou)
Chari-Baguirmi
ASSIA MAHAMAT AHMED ABBO - MPS (Baguirmi)
TCHOROMA MBANG HADJI WOLI MAH - MPS (Baguirmi)
MARIAM GARBA ALIFA - MPS (Chari)
ABDOULAYE ADOUM MAHAMAT - MDST (Chari)
KADIDJA ADOUM CHERIF - MPS (Loug-Chari)
OUSMANE MAHAMAT OUSMANE - UDT (Loug-Chari)
FATIME AMSISSANE LAMANA - MPS (Dourbali)
MAHAMAT AHMAT LAZINA - MNCT (Dourbali)
Diaspora
TAHIR MAHAMAT TAHIR - MPS (Zone Afrique)
YOUNOUS KOREI MALLI - MPS (Zone Amérique)
HISSEIN ISSA ALI - MPS (Zone Asie)
ABDELMADJID ABDRAMAN ABBO - MPS (Zone Europe)
Ennedi Est
AWAITIF ELTIJANI AHMED KOIBORO - MPS (Amdjarass)
TAHIR HISSEN TEYRA - MPS (Wadi Hawar)
BOKHIT HAMIT HARANE - MPS (Itou)
DRISS MISS GOUNI - MPS (Nohi)
AMINA TIDJANI YAYA - MPS (Mourdi)
Ennedi Ouest
MOHAMED BLOKI KEBIR - MPS (Fada)
AMSADENE MAÏDE HANGATTA - MPS (Mourtcha)
MOUSSA HAMIDI ELIMY - MPS (Lac Ounianga)
ABBAS KHAMIS OUMAR - MPS (Tebi)
FATIME ISSA ANGRI - MPS (Torbol)
Guéra
MARIAM ACHENE ABDELGADER - MPS (Guéra)
ABDERAMANE KOKO - MPS (Guéra)
ZARA NAZAL BANATINE - MPS (Abtouyour)
MALLOUM YOBOIDE DJERAKI - PDSA (Abtouyour)
MAHAMAT ZENE ELHADJ YAYA - MPS (Barh Signaka)
HAPSITA DUBRINE ASSALI - MPS (Mangalmé)
ALHADJ TCHOROMA ADOUM - RNDT LE REVEIL (Mangalmé)
Hadjer-Lamis
OUTMAN HAQUA DJAME - MPS (Haraze-Al-Biar)
ANGUINI YACOUB IBEIT - MPS (Haraze-Al-Biar)
FOUDDA ARADA IZZEDINE - MPS (Dababa)
MAHAMAT ANADIF YOUSSOUF - ALMASSOUR (Dababa)
Kanem
KOUBRA CHOUKOU SOUNTALI - MPS (Kanem Ouest)
ABAKAR MAHAMAT ABDRAMAN - MPS (Kanem Est)
ALLBAKO ALI - RDP (Kanem Sud)
YOUSSOUF ALI KOSSOYEMI - MPS (Kanem Nord)
FATIME ADOUM MOUSSA - MPS (Kanem Centre)
FATIME MAHAMAT SEID - RDP (Kanem Centre)
MAHAMAT ADOUM YOUSSOUF - MPS (Zigueye)
Lac
MAHAMAT ABAKAR KORI - RDP (Mamdi)
TCHARI MADI MAINA - RDP (Fouli)
BATOUMA AFFONO TCHARI MAINA - MPS (Kaya)
AHMAT MOUSTAPHA MAHAMAT - MPS (Wayi)
HADJE KICHI MAÏ MAHAMAT MOUTA - RDP (Kouloukimie)
Partis dominants :
MPS (Mouvement Patriotique du Salut) : Le parti majoritaire avec le plus grand nombre de députés élus.
RDP (Rassemblement Démocratique du Peuple) : Deuxième parti en nombre de députés.
AL-WASSAT, CNDS, MDST, UDT, PDSA, RNDT LE REVEIL, ALMASSOUR : Autres partis ayant obtenu des sièges.
1. Logone Occidental
LAC WEY :
MPS : MBAIOMDENANDE DIONADJI ALAIN
AND : GARBA SALIBOU
CTPD : DUERANE JEAN MICHEL
ARD : NODJIKWAMBAYE DJEKOUNKADJI
GUENI :
MPS : DINGAMHOUDEL MBAIMIAN SEBASTIEN
NGOURKOSSO :
MPTR : MBAIMON GUEDMBAYE BRICE
PDI : BEMADJIEL MAMADOU
DODJE :
MPS : MBAÏNAYE EUGÉNIE
2. Logone Oriental
LA PENDE :
MPS : HOUDEINGAR NGARIMADEN
DAR : DJEKOMBE FRANCOIS
LA NYA :
RNDT LE REVEIL : MBAIRE BERAL THIERY
MPS : FATIME ALLADOUM NADINGAR
LA NYA PENDE :
MPS : DEBOUI VIVIANNE
URD : DEVO DODJINGAR ROSELINE
MONTS DE LAM :
UNDR : LAOULA BEORINGYAN EUGENIE
MPS : LAOUHINGAMAYE DINGAOMAIBE BANYO PERVALINE
KOUH OUEST :
UNDR : DJASNABAYE FAUSTIN
3. Mayo-Kebbi Est
MAYO-BONEYE :
PDPT : DUMET CLEMENT BAGAOU
MPS : LISSADI ABDELBANAT FALLAH
UNDR : EPAINETE DJANGRANG SENDE
MAYO-LEMIE :
RNDT LE REVEIL : NOUHOU ALIPHA HAWAYE
MONT-ILLI :
RNDT LE REVEIL : BOMBA ROBERT
MPS : MARAMON TCHAMOKREO
UNDR : TEOU DOLGUI
KABBIA :
RNDT LE REVEIL : MBORSIDI GONG-GONG
MPS : DOUKSIDI HAROUN QUAIDOU DJOUNEFOUNE CATHIA
4. Mayo-Kebbi Ouest
MAYO-DALLAH :
RNDT LE REVEIL : PATALET GEO
MPS : TAO HAMIA CLEMENTINE
MAYO-BINDER :
MPS : SOULEYMAN ABBA KELLOU
LAC-LERE :
MPS : DIHOULINE WABEU
PRET : BEBZOUNE BONGORO THEOPHILE
EL-OUAYA :
MPS : TAIPABE PAGOUI
NANAYE :
MPS : GUEMDJE LILIANE
5. Mandoul
MANDOUL ORIENTAL :
RNDT LE REVEIL : ALLANGOM BESSAGINGAR
CAP-SUR : NGARALBAYE MAYALA MONIQUE
MANDOUL OCCIDENTAL :
UNDR : NODJIMADJI RIRABE
GOUNDI :
MPS : ABDOULAYE NEARDIGUINA
TARALNASS :
MPS : ADOUMADUI RALBAYE
MANDOUL CENTRAL :
ATD : ABDERAMAN DJASNABAYE
6. Moyen-Chari
BARI-KÖH :
UNDR : MADTOINGUE BENELNGAR
URD : ROMADOUMNGAR FELIX NIALBE
MPS : NGANDERE DJIME
GRANDE SIDO :
MPS : MBAKASSE RIRADJIM
RNDT LE REVEIL : AGARADJINA ROUBAKOUA
LAC IRO :
MPS : EVELYNE KOUMBO
UFD : NGALABA KOSSI
KORBOL :
LES LEADERS : AHMED DJARMAH DASSERING
7. N'Djaména
1er ARRONDISSEMENT :
MPS : MAHAMAT TOGOI TEKILIO, ASMAHOU BRAHIM ABDALLAH
2ème ARRONDISSEMENT :
MPS : OUMAR ABDALLAH LEBINE
PCS : ZAKARIA WAROU ALI
3ème ARRONDISSEMENT :
MPS : DJIDDA MAMAR MAHAMAT
4ème ARRONDISSEMENT :
MPS : CHAÏBO TIMPINCHA
RDP : MAHAMAT ADAM MBODOU
5ème ARRONDISSEMENT :
MPS : MAHAMAT SALEH MOUSSA
MUR : MOUSSA MAHAMAT MOUSSA
6ème ARRONDISSEMENT :
MPTR : MBAÏKOUBOU BERAL
7ème ARRONDISSEMENT :
MPS : NELOUM MBAIGOTO
FPL : TAKILLAL DOLASSEM HILAIRE
RNDT LE REVEIL : WELDANG MARIAM DAGOU
8ème ARRONDISSEMENT :
MPS : ZENABA BECHIR, MOUSSA MAHAMAT SEID, ALI MARIAM DJIMET IBET
9ème ARRONDISSEMENT :
MPS : MAHAMAT HASSANE KODJI
8. Ouaddaï
OUARA :
PR : YACINE ABDRAMANE SAKINE
MPS : RADWANE HISSENNE, MOUCTAR MAHAMAT SALEH, AHMAT KHAYAR ASSIYA AHMAT MAHAMAT HIZAM
PLD : FAICAL ABDELKERIM CHIGUEFAT
ABOUGOUDAM :
MPS : ZEMABA MACKI KOKAP
DUOUROUF-AL-AMAR :
MPS : AMINA ALI IDRISS
ASSOUNGHA :
PLD/PR : BRAHIM MAHAMAT ALI
MPS : OUSMAN BRAHIM BAKHIT, FATOUMA ISSAKHA HAROUNE
RNDT LE REVEIL : HASSAN MOUSSA YAKOUB
9. Salamat
BARH-AZOUM :
MPS : AHMAT HASSAN BREME, HADJE HAOUA CHARFADINE
ABOUDEIA :
MPS : DJIBRINE MOUSSA ABDOULAYE
HARAZE-MANGUEIGNE :
MPS : MAHAMAT HAROUN ABDALLAH
10. Sila
KIMITI :
MPS : HALIME SADIE SEÏD, BAUCHE BARADINE MAHAMAT ISSAKHA
ABDI :
MPS : IBRAHIM MAHAMAT IBET
TISSI :
MPS : AHMED AL-HABIB MOUHLYDINE
ADE :
MPS : KHALIA SAKHAÏROUN AHMAT
KOUKOU ANGARA :
MPS : MAHAMAT ADEF ADAM
11. Tandjile
TANDJILE EST :
ASTRE : ALLADOUM DJARMA BALTAZAR
MPS : DJAMRA BETOLNGAR
TANDJILE OUEST :
MERCI : AMOLLAH TOUA ROBERT GOLBEY
PDS : DJIVIDI BOUKAR DIBEING
VIVA RNDP : KASSIRE ISABELLE HOUSNA
MANGA :
MPS : GUEDLENGAR NESTOR
UNDR : GUIDINGAR DOSSENGAR
MAN-MBAGUE :
MPS : MADJIGOTO DAVID
12. Tibesti
BARDAÏ :
MPS : MAHAMAT GALMAYE ABDALLAH
ZOUAR :
MPS : RAMADANE ADJI WEDDEY
WOUR :
MPS : OUMAR SIDI SENOUSSI
ZOUMRI :
MPS : SOULEYMANE ALI KOKI
EMI-KOUSSI :
MPS : HAWA DADI LANDAIMI
13. Wadi Fira
BILTINE :
PLD : MAHAMAT ADAM MOUSSA
DAR-TAMA :
MPS : SOUMEYA ABDERAMAN, ABDELKERIM HAROUN BADAOUI MAHAMAT
MEGRI :
MPS : MAHAMAT KOTY YACOUB
IRIBA :
MPS : MOUSSA MAHAMAT HAGGAR
AL-BIHER :
MPS : ABDERAMANE BOURMA TREYE
DAR-AL-FAWAKIH :
MPS : KOUBRA ADAM ALI
TINE :
MPS : HASSAN ADAM NASSOUR