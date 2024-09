Tchad : Lancement du Projet Agri Biney Academy (ABA) par WOSIC à Moundou

Le lancement, présidé par Dogombaye Gaye Haroune, administrateur chef du 3ème arrondissement de Moundou, marque le début des activités de terrain, incluant la formation de 20 étudiants en agronomie et sciences connexes, l’implication de 100 femmes agricultrices et la mise en place de champs écoles.



La vice-présidente de WOSIC, Roukhaya Mahamat Traoré, a présenté les motivations et résultats attendus du projet, qui bénéficie du soutien du gouvernement canadien via le Fonds Canadien des Initiatives Locales. Le projet, d'une durée de 6 mois, se concentre sur la localité de Bémar dans la province du Logone Occidental.



Les principaux objectifs du projet ABA incluent établir un lien direct entre théorie et pratique, permettant aux bénéficiaires d'acquérir des compétences en sciences agricoles.

Former les étudiants afin qu'ils deviennent des formatrices, partageant leurs connaissances avec les femmes agricultrices locales.



Le représentant du maire, Dogombaye Gaye Haroune, a salué l'initiative, soulignant sa légitimité dans le contexte actuel du Tchad, un pays marqué par des inégalités de genre et une vulnérabilité aux effets du changement climatique. Il a indiqué que cette initiative répond à deux défis majeurs la discrimination de genre et le changement climatique.

Il a également noté que les impacts des changements climatiques touchent des secteurs vitaux tels que l'eau, l'agriculture, la pêche, la foresterie et la santé.



Le projet Agri Biney Academy (ABA) représente une avancée significative pour l'autonomisation des femmes et l'amélioration des compétences agricoles au Tchad. En renforçant les capacités des étudiants et des agricultrices, WOSIC contribue à un développement durable et inclusif dans la région.