Tchad: Lancement du programme d'échange et de bourses de Yali Chad

Ce programme vise à préparer les observateurs nationaux pour les élections d'avril 2024 au Tchad. L'organisation, établie le 1er septembre 1997 à Gaoundéré, Cameroun, et autorisée au Tchad en 2021, compte plus de 410 membres répartis dans les 23 provinces du pays.



Le président national de Yali Chad, Dr. Gue Mathias, a expliqué que le programme entend renforcer les capacités en techniques d'observation électorale et appliquer ces compétences lors des prochaines élections. La formation couvrira les grandes provinces du Tchad, dont Logone Occidental et plusieurs autres, avec 500 observateurs formés pour comprendre les droits de l'homme et les cadres juridiques électoraux.



Dr. Gue a également rappelé les liens historiques entre le Tchad et les États-Unis, soulignant la diversité des programmes d'échange disponibles pour les Tchadiens, y compris YALI, Mandela Washington Fellowship, et Fulbright, entre autres. Il a déploré un manque de communication sur ces opportunités, ce qui limite la participation des Tchadiens et l'impact potentiel sur le développement national.



L'événement prévu mettra en lumière les réalisations des anciens participants et cherchera à renforcer la coopération tchado-américaine pour le développement du pays. Le président a encouragé les institutions et entreprises à soutenir cet événement majeur, qui promet d'être un catalyseur pour le développement à travers des partenariats internationaux.