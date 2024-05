Tchad - Lancement du tournoi inter-établissements à Mao : Un franc succès pour promouvoir le brassage culturel et la découverte des jeunes talents

Pas moins de dix-huit équipes, issues des différents établissements scolaires publics et privés de la région, ont répondu présentes à l'appel. Parmi elles, huit équipes du secondaire et dix du primaire, toutes prêtes à en découdre sur le terrain pour remporter le trophée tant convoité.



Ce tournoi est le fruit d'une collaboration entre la délégation provinciale de l'Éducation Nationale du Kanem et celle de la Jeunesse et des Sports. Une initiative louable qui vise à promouvoir plusieurs valeurs essentielles auprès des jeunes élèves.



Comme l'a souligné le Délégué Provincial de l'Education Nationale du Kanem, M. Taher Mahamat Abakar, ce championnat vise avant tout à favoriser le brassage culturel et la cohabitation pacifique entre les élèves des différents établissements. Il s'agit également d'une occasion unique de dénicher de jeunes talents sportifs et de les encourager à poursuivre leur passion pour le football.



Au-delà de l'aspect compétitif, ce tournoi met également l'accent sur l'importance de la pratique régulière du sport pour les élèves. En effet, comme l'a rappelé M. Taher Mahamat Abakar, le sport contribue à l'amélioration des performances physiques, mentales et sanitaires des jeunes. Un message fort qui s'inscrit parfaitement dans la volonté des autorités locales de promouvoir un mode de vie sain et actif au sein de la jeunesse Kanemienne.



Pour soutenir cette initiative et garantir le bon déroulement du tournoi, la délégation provinciale de l'Education Nationale a mis à la disposition des 18 équipes participantes un total de 288 maillots. Un geste concret qui illustre l'engagement des autorités locales à accompagner les jeunes dans leur épanouissement sportif et personnel.



Le lancement officiel du tournoi inter-établissements de Mao a donné le ton pour une compétition prometteuse, riche en émotions et en fair-play. Les différentes équipes engagées sont désormais prêtes à se mesurer les unes aux autres, dans un esprit de camaraderie et de sportivité, pour décrocher le titre de championne.



Le succès du lancement de ce tournoi démontre l'engouement des jeunes Kanemiens pour le football et leur soif de compétition. Il s'agit d'une initiative louable à saluer et à encourager, car elle contribue non seulement à l'épanouissement des jeunes à travers le sport, mais également à la promotion des valeurs de brassage culturel et de cohabitation pacifique.