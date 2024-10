Tchad : Le HCDH accompagne le gouvernement dans la lutte contre la discrimination raciale et la corruption

Cet atelier, qui se tient à Koundoul, a pour objectif principal d'aider le gouvernement tchadien à rendre compte de ses progrès en matière de respect de ces deux conventions internationales. Les participants, composés de représentants des ministères, de la société civile et d'experts nationaux et internationaux, travailleront ensemble pour élaborer des rapports complets et précis qui seront soumis aux organes compétents des Nations Unies et de l'Union africaine.



Le partenariat entre le HCDH et le gouvernement tchadien est essentiel pour garantir le succès de cette initiative. Le HCDH apporte son expertise technique et méthodologique, tandis que le gouvernement mobilise les ressources nécessaires et les acteurs clés.



L'objectif de ce plan, aligné sur la vision de la Couverture Santé Universelle (CSU), est de renforcer les capacités des districts sanitaires de Chaddra, Michemiré et Moussoro. Action Contre la Faim, en tant que partenaire clé, apporte son expertise et son soutien logistique pour faciliter l'accès au traitement de la malnutrition aiguë sévère et aux services de santé maternelle et infantile.



Le Dr Youssouf Saleh Mahamat, Délégué Provincial de la Santé et Vice-président du comité de pilotage du Plan RSS, a souligné l'importance de cet exercice d'évaluation pour identifier les progrès réalisés et les défis à relever. Il a également rappelé la nécessité d'une collaboration étroite entre tous les acteurs pour atteindre les objectifs fixés.



A l'issue de cet atelier, un nouveau chronogramme de suivi et d'évaluation sera élaboré afin de garantir un suivi régulier des actions mises en œuvre. Les participants se sont engagés à renforcer leur collaboration et à mobiliser les ressources nécessaires pour améliorer la santé des populations du Barh El Gazel.



Le renforcement du système de santé au Tchad est un défi de taille, mais les résultats obtenus jusqu'à présent sont encourageants. En s'appuyant sur des partenariats solides et en mettant en œuvre des stratégies adaptées, il est possible d'améliorer considérablement l'accès aux soins de santé de qualité pour tous les Tchadiens.