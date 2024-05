Tchad : Le Sultan du Dar-Sila intronisé à Goz-Beïda

Dans son discours d'intronisation, le Sultan Moustapha Seïd Ibrahim a appelé à l'unité et à la cohésion sociale entre les différentes communautés du Dar-Sila. Il a également plaidé pour le développement économique et social de la province.



Les festivités marquant l'intronisation du Sultan se poursuivront tout au long de la journée avec des parades, des spectacles folkloriques et des animations musicales.

L'intronisation du Sultan du Dar-Sila est un événement important pour la population de la province. Le Sultan est un symbole d'unité et de tradition, et son rôle est de représenter les intérêts de ses sujets auprès des autorités. Il est également chargé de régler les différends entre les communautés et de promouvoir la paix et la cohésion sociale.



L'intronisation du Sultan Moustapha Seïd Ibrahim est également l'occasion d'un nouveau départ pour le Dar-Sila. La province, qui a été durement touchée par les conflits et l'insécurité au cours des dernières années, est en train de se reconstruire. Le Sultan a promis de travailler avec les autorités et la population pour favoriser le développement économique et social de la région.



La population du Dar-Sila a répondu en masse à l'appel du Sultan. Des milliers de personnes ont convergé vers Goz-Beïda pour assister à la cérémonie d'intronisation. L'ambiance était festive et les gens étaient visiblement heureux de célébrer cet événement important.



L'intronisation du Sultan du Dar-Sila est un symbole d'espoir pour l'avenir de la province. La population est déterminée à travailler ensemble pour construire un avenir meilleur pour le Dar-Sila.