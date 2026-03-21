Tchad : Le Sultanat du Dar-Sila a organisé une fête traditionnelle de brassage à Goz-Beïda

La cérémonie a réuni non seulement les habitants de Goz-Beïda, mais aussi des invités de marque, notamment le secrétaire général de la province, Ali M’bodou Djibrine, le sultan du Dar-Sila, Sa Majesté Moustapha Seid Ibrahim, ainsi qu’une assemblée distinguée d’autorités administratives, civiles et militaires, sans oublier les notables du sultanat, venus commémorer ensemble ce moment haut en couleur.



La fête a été embellie par des représentations captivantes de diverses danses traditionnelles, véritable cœur et âme du Sila. Le Richad, le Nahas de Ganga, le Mandougna et d’autres danses traditionnelles ont illustré non seulement le savoir-faire artistique unique de la province, mais également le lien indissoluble entre le peuple et ses coutumes immémoriales.



Ali M’bodou Djibrine a ainsi rendu hommage au patrimoine culturel du Sila et exprimé son respect pour les traditions locales, qui constituent une source d’unité et de cohésion sociale entre les populations.