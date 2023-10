Tchad : « Le ciel des désillusions », un plaidoyer de Adamou Ramou pour la jeunesse

Le recueil de nouvelles, édité par les Éditions Plume d’Afrique, et écrit par Adamou Ramou, a été présenté lors d'une cérémonie de dédicace à la Maison de la Culture Maoundoé Naindouba de Moundou.



En effet, « Le ciel des désillusions » est un recueil de nouvelles conscrites, qui se veut concis, selon l'auteure, Adama Ramou. Il explore l'idée que notre vie est façonnée par les choix que nous faisons, tout au long de notre existence, avec un point de départ et un point d'arrivée.



Selon elle, la jeunesse tchadienne, en général, et en particulier les jeunes filles, ont peu de choix, car elles sont nées dans une société où préjugés, injustice et inégalité prévalent. Cela limite l'épanouissement de la jeunesse. « Le ciel des désillusions » aborde des thèmes liés à l'épanouissement des jeunes, tels que le mariage forcé, l'intolérance et le chômage.



Le titre « Le ciel des désillusions » évoque le contraste entre les rêves de l'enfance et la réalité souvent difficile de la vie adulte, où les espoirs s'estompent. C'est une réflexion sur une réalité parfois décevante. Ce recueil comprend trois nouvelles publiées en septembre dernier par les Éditions Plume d’Afrique.



La première, « Horrible Dilemme », traite du mariage forcé, où une jeune fille passionnée par l'éducation est contrainte par son père d'épouser un homme plus âgé et fortuné. La deuxième nouvelle, « Périmètre de l'Amour », aborde la question de l'intolérance et ses conséquences sur la vie des jeunes.



La troisième et dernière nouvelle explore le problème brûlant du chômage chez les jeunes. L'auteure espère que ce recueil suscitera la réflexion, le changement de mentalité et incitera à l'action, pour que les rêves de la jeunesse ne se transforment plus en désillusions.