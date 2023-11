Tchad: Le gouverneur du Kanem intercepte deux véhicules transportant des personnes vers la zone aurifère

Le gouverneur de la province du Kanem très satisfait de la mission, a remercié les forces de défense et de sécurité et leur a demandé de doubler les efforts pour la sécurité des personnes. Il a appelé également la population à collaborer avec les autorités locales pour mieux faciliter la tâche.



Il a ensuite continué sa tournée après Ziguey et soultoum pour la clôturer ce dimanche 12 novembre 2023. Après la fin de mission, la délégation a mis cap vers Mao où le gouverneur de la province du Kanem, le contrôleur général Issaka Hassane Jogoï, a rencontré les différents chefs militaires qui l’ont accompagné à la mission.