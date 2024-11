Tchad : Le ministre de la Communication apporte son soutien au journaliste Ahmat Bichara, victime d’une agression

Le Ministre de la Communication, Dr Boukar Michel, a exprimé sa solidarité envers le journaliste Ahmat Bichara suite à l’agression dont il a été victime. Dans une lettre de soutien, le ministre s’est dit profondément touché par l’incident, tout en se réjouissant que le pire ait pu être évité.



« Cher Ahmat Bichara, je tiens à exprimer ma profonde consternation et ma solidarité à la suite de l’agression dont vous avez été victime. Apprendre une telle nouvelle m’a profondément touché, et je suis immensément soulagé de savoir que le pire a pu être évité, » a déclaré Dr Boukar Michel.



Le ministre a salué le courage et le dévouement du journaliste dans sa quête de vérité et d’information, reconnaissant ainsi le rôle essentiel des journalistes dans la société. Il a également souligné l’importance de la sécurité et du bien-être de M. Bichara, et lui a offert son soutien dans cette épreuve.



« Votre bien-être et votre sécurité sont d’une importance capitale. Je suis à votre disposition pour vous apporter tout le soutien dont vous pourriez avoir besoin durant votre convalescence, » a-t-il ajouté en conclusion.