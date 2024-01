Tchad : Le ministre des Affaires étrangères, Mahamat Saleh Annadif, reçu par le Président italienne

Au cours de cette réception officielle, les deux dignitaires ont pu discuter de questions importantes liées aux relations bilatérales entre l'Italie et le Tchad.



L'échange entre le Ministre Annadif et le Président Mattarella a été marqué par un ton chaleureux et constructif, témoignant ainsi des liens solides qui unissent les deux nations. De plus, cette rencontre a permis de souligner l'importance accordée par les deux pays au renforcement des partenariats stratégiques en vue de favoriser le développement socio-économique et la stabilité dans la région.



Cette réunion illustre parfaitement l'engagement mutuel à promouvoir une coopération fructueuse entre l'Italie et le Tchad. En mettant en lumière ces échanges diplomatiques significatifs, elle souligne également l'importance cruciale des relations internationales pour relever efficacement les défis mondiaux actuels.