Le 2 février 2025, plusieurs médias, dont le Journal du Tchad et Sham News, ont rapporté que Maxime Subh, l’envoyé spécial de l’Ukraine sur le Moyen-Orient et l’Afrique, a exprimé des critiques concernant les récents événements politiques au Tchad.

Les Déclarations de Maxime Subh

Selon ces journaux, Maxime Subh aurait qualifié de « honte » la reconnaissance par l’« opposition démocratique » et son leader, Succès Masra, des résultats des élections présidentielles et législatives au Tchad. Il aurait également évoqué la disponibilité de cette opposition à collaborer avec le gouvernement de Mahamat Déby.

Transition du Pouvoir

Subh aurait affirmé que la transition du pouvoir de Mahamat Déby vers l’« opposition démocratique » représentait une dernière chance pour la « guérison » du Tchad. Il aurait qualifié le gouvernement actuel de « pro-russe », ce qui a suscité une certaine controverse.