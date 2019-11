Tchad : Linia, un carrefour pour les marchands de bétail

A proximité, des vendeuses sont installées à même le sol pour vendre leurs produits. On y trouve notamment des vendeuses de "Kosseï", une sorte de boulettes d'haricots mélangées à diverses épices, et frites dans l'huile.



"Vous voyez les femmes sous ces tantes, certaines exercent leur métier en étant exposées au soleil", affirme un commerçant. Pour lui, la solution est de mettre en place dans la zone des installations adaptées aux activités commerciales, à l'exemple d'abris et d'étals. A cet effet, leurs yeux sont rivés vers les autorités pour la réalisation d'un tel projet.



"Personne n'est venu nous aider. Sauf une fois des touristes. Lina est une zone touristique. Nous invitons les touristes à venir découvrir cet endroit", souligne un autre vendeur car pour lui, il est question de "préserver ce carrefour de commerce général" qui génère "beaucoup d'ambiance".