Tchad : Mahamoud Youssouf Khayal, un parcours inédit

Ouvert à tous, Professeur Mahamoud Youssouf Khayal est un homme de grande taille, teint clair, yeux blancs, moustache aiguille, menton saillant, démarche sûr, regard fennec, et d'une voix claire qui tient souvent un visage serein. Ces caractéristiques symbolisent la silhouette de sa générosité. Né il y a de cela 51 ans à Abéché, plus précisément au quartier Moumié Paris dans le 3ème arrondissement de cette ville cosmopolite du grand nord, chef-lieu de la province du Ouaddai, il est aujourd'hui marié et père de six enfants dont quatre filles et deux garçons.



De père monogame, il fait ses premiers pas à l'école à l'âge de 7 ans de 1965 à 1972. Il entre au lycée franco-arabe d'Abéché puis au lycée Félix Eboué de N'Djamena. Il est orienté vers la terminale C de 1978 à 1979. En 1979, la guerre éclate, interrompant sa scolarité. Il reprend la terminale de 1979 à 1980. La guerre éclate à nouveau. Il est contraint de quitter le Tchad pour l'Union soviétique sans baccalauréat. En Russie (ex-URSS), de 1980 à 1981, il fait une année préparatoire qui lui permet de valider tous les acquis nécessaires pour entrer à l'Université. Dès 1981, Mahamoud Youssouf Khayal entre alors en polytechnique, spécialisation génie électrique. Il finit ses études en 1986 puis est admis à l'école doctorale. Quatre ans plus tard, en 1990, il obtient son master en sciences d'ingénierie à l'Institut polytechnique de Biélorussie en 1990 avec une mention honorable. Le rêve d'un jeune plein d'abnégation se concrétise petit à petit.



De 1988 à 1991, en parallèle de ses études, il signe un contrat avec polytechnique pour enseigner. En 1991, il rentre précipitamment et définitivement suite à l'état de santé de son père. La même année, il prend service à la faculté de sciences. En 1992, il devient chef de département tandis qu'en 1997, il est nommé directeur de l'Institut d'Abéché.



Très courtois et très intelligent, cet enfant du pays de Toumaï est animé par le désir du dépassement. La fierté du Tchad se fait toujours par ses enfants. Ce jeune est très estimé par ses camarades. Le poète tchadien, Dr Attié Djouid Djar Alnabi le qualifie "d'altruiste hors du commun, une cheville ouvrière de tous passages". Pour cet écrivain, "Mahmoud est un homme qui traite avec aisance et un savoir-vivre sans égal le fonctionnaire ou le commerçant, le directeur ou l'ambassadeur, le savant ou l'artiste. Le professeur est l'un de rare intellectuel cultivé".



Le professeur Mahamoud Youssouf Khayal est humble dans tout ce qu'il fait. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Après sa distinction honorifique à l'Institut polytechnique de Biélorussie (IPB) en 1990, il accède au rang de maître assistant en 1997 puis maître de conférences en 2013 et devient par la suite professeur titulaire en 2017 dans le système C.A.M.E.S.



Sa détermination dans le travail bien fait, lui a valu beaucoup de récompenses. De 1997 à 2012, il fut le directeur général de l'Institut universitaire des sciences et techniques d'Abéché. Si l'ex-IUSTA se distingue par rapport aux autres institutions par la qualité de ses gradés, c'est notamment grâce au travail minutieux et à son engagement.



Il a également occupé plusieurs autres fonctions : de 2012 à 2017, il est directeur général du centre national d'appui à la recherche (CNAR), directeur de publication de la revue scientifique du Tchad, directeur de la sous section IEEE du Tchad, et rapporteur du conseil d'administration du CNRD. En 2018, il est membre du leadership de l'Académie de l'Union africaine (UA). De 2017 à 2019, il est président du panel du mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP). En 2019, il est président de l'Université virtuelle du Tchad.



Le professeur Mahamoud Youssouf Khayal est un homme de foi et de conviction, le caractère tremplin, courage et audace, hors pair, établi dans l'ombre de la grande muette. Il a servi loyalement et honnêtement les différentes institutions, jusqu'au 11 août 2019 où il est nommé ministre de la Santé publique. Son parcours irréprochable le croise au destin national.



Remplaçant de Aziz Mahamat Saleh, le professeur Mahamoud est apparu aux yeux de nombreux compatriotes et de beaucoup d'observateurs comme un homme simple qui peut donner un nouveau souffle au secteur sanitaire du Tchad. L'histoire ne fait que commencer et les nouvelles pages ne font que s'ouvrir pour le professeur Mahamoud Youssouf Khayal fils du terroir, homme de principes et toujours plus proche de ses collaborateurs.



Le nouveau membre du gouvernement a également été membre du comité d'évaluation du programme d'enseignement en multimédia et journalisme à l'IUSTA en juillet 2012 ; membre de plusieurs commissions de création d'instituts et d'universités (Institut de Mongo, institut de Moussoro, Institut de Laï, institut de Biltine, université d'Ati, université de Moundou, université Adam barka, etc...) ; et membre fondateur de Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur du Tchad (SYNECS).



S'agissant de ses autres expériences, en 1982 et 1983, il est impliqué dans la production de l'énergie électrique à partir d'une centrale thermique (centrale thermique n'4 de Minsk). En 1984, il est chargé de l'étude et de la maintenance des systèmes de dispositifs d'alarme électronique (usine d'électrotechnique de Minsk). En 1985, il établit un cahier des charges pour l'installation électrique de la centrale thermique de Minsk.



Parmi ses distinctions honorifiques, Mahamoud Youssouf Khayal est chevalier de l'ordre national du Tchad depuis 2003, chevalier de l'ordre des Palmes académiques (France) depuis 2004, officier de l'ordre national du Tchad depuis 2004 et chevalier de l'ordre international des Palmes académiques du conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (OIPA/CAMES) depuis 2010.



Le professeur Mahamoud Youssouf khayal est un polyglotte. Il parle et écrit le français, l'arabe, le russe et l'anglais. C'est ainsi que s'affirme la personnalité de ce fils de Toumaï.