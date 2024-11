Tchad : Mamane Gondwana impressionné par l'architecture du siège de l'ONAT

L'humoriste Mamane Gondwana a exprimé son admiration pour le nouveau siège de l'Office National des Médias Audiovisuels du Tchad (ONAT). Dans un tweet publié ce jour, l'artiste a souligné la beauté de l'architecture du bâtiment, soulignant qu'il n'avait rien à envier aux grands médias internationaux.





"Non, je ne suis pas à CNN ou Canal+ mais devant le siège de l'Office National des Médias Audiovisuels du Tchad à N'Djamena. Bravo les Tchadiens, c'est magnifique", a écrit Mamane Gondwana sur son compte Twitter.





Ce tweet a rapidement suscité de nombreuses réactions et partages sur les réseaux sociaux, témoignant de l'intérêt du public pour cette nouvelle infrastructure. Les internautes ont salué l'initiative du gouvernement tchadien d'investir dans les médias et ont félicité les architectes pour leur travail remarquable.





Un symbole du renouveau



Le nouveau siège de l'ONAT représente bien plus qu'un simple bâtiment. Il est le symbole d'une volonté de doter le Tchad d'infrastructures modernes et de renforcer le secteur des médias. Ce projet s'inscrit dans une dynamique de modernisation du pays et témoigne de l'ambition du gouvernement de faire du Tchad un acteur majeur de la communication en Afrique.





Un écho médiatique important



Les propos de Mamane Gondwana ont eu un retentissement important dans les médias tchadiens et internationaux. En tant que figure emblématique de la culture tchadienne, l'humoriste a su donner une visibilité exceptionnelle à ce projet architectural.



Le tweet de Mamane Gondwana est une belle illustration de l'impact des réseaux sociaux sur la communication et de l'intérêt que suscite le développement du Tchad. En saluant l'architecture du nouveau siège de l'ONAT, l'humoriste a contribué à mettre en lumière une réalisation importante pour le pays.