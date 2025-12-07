Tchad - Mandoul : Lancement d'une campagne de sensibilisation à la vaccination animale à Béré

Cette initiative vise à sensibiliser, informer et conscientiser les éleveurs et agropasteurs de la Tandjilé sur l’importance cruciale de la vaccination de leur cheptel.







L'objectif principal est de contribuer à l’amélioration de la couverture sanitaire du cheptel bovin et des petits ruminants, s’inscrivant dans la stratégie nationale.







Massal Rachel a rappelé que le Tchad s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de santé animale :



Contrôler la PPCB (Péripneumonie Contagieuse Bovine).

Éradiquer la PPR (Peste des Petits Ruminants) d’ici 2025-2026 grâce à la vaccination.





Elle a souligné que les techniciens de l’élevage sont à pied d’œuvre dans cette lutte et a invité fermement les pasteurs et les agropasteurs à faire vacciner leurs animaux.







Cette campagne, lancée à Béré, se poursuivra dans tous les départements que compte la province de la Tandjilé.

