Tchad : Me Madet Christian Akot prête serment et intègre le corps des notaires

Le procureur général, M. Nedeou Gérard, a rappelé le parcours de Me Madet Christian Akot, soulignant qu’il a passé « le plus clair de son temps » à apprendre les rouages du métier au sein de l’étude de son père, gage de sa solide préparation technique.



Lors de ses réquisitions, le procureur a insisté sur les fondements de cette profession noble : le notaire n’est pas un simple rédacteur d’actes, mais un officier public investi d’une parcelle de l’autorité de l’État. « Ce que nous écrivons fait loi », a-t-il rappelé, soulignant ainsi le rôle central du notaire dans la sécurisation des relations juridiques, l’accompagnement des familles dans les successions et la préservation de la paix sociale.



L’audience a également été marquée par un rappel appuyé des exigences éthiques liées à la profession. Le parquet a insisté sur le fait que ce serment constitue un engagement sacré, appelant le nouveau notaire à faire preuve de rigueur et de droiture dans l’exercice de ses fonctions. Il a averti que la même Cour qui l’accueille aujourd’hui avec bienveillance pourrait le juger avec sévérité en cas de manquement à ses obligations.