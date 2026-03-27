Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Me Madet Christian Akot prête serment et intègre le corps des notaires


Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 27 Mars 2026


C’est dans une atmosphère empreinte de solennité et de gravité que Me Madet Christian Akot a officiellement prêté serment devant la Cour d’appel, ce 27 mars 2026, au palais de justice de N’Djamena. Il est désormais placé à la tête de l’office notarial de son défunt père, Me Béchir Madet. Cet acte marque l’aboutissement d’un parcours académique et l’entrée en fonction d’un nouveau garant de la sécurité juridique.


Tchad : Me Madet Christian Akot prête serment et intègre le corps des notaires
Le procureur général, M. Nedeou Gérard, a rappelé le parcours de Me Madet Christian Akot, soulignant qu’il a passé « le plus clair de son temps » à apprendre les rouages du métier au sein de l’étude de son père, gage de sa solide préparation technique.

Lors de ses réquisitions, le procureur a insisté sur les fondements de cette profession noble : le notaire n’est pas un simple rédacteur d’actes, mais un officier public investi d’une parcelle de l’autorité de l’État. « Ce que nous écrivons fait loi », a-t-il rappelé, soulignant ainsi le rôle central du notaire dans la sécurisation des relations juridiques, l’accompagnement des familles dans les successions et la préservation de la paix sociale.

L’audience a également été marquée par un rappel appuyé des exigences éthiques liées à la profession. Le parquet a insisté sur le fait que ce serment constitue un engagement sacré, appelant le nouveau notaire à faire preuve de rigueur et de droiture dans l’exercice de ses fonctions. Il a averti que la même Cour qui l’accueille aujourd’hui avec bienveillance pourrait le juger avec sévérité en cas de manquement à ses obligations.

Tchad : Me Madet Christian Akot prête serment et intègre le corps des notaires
La Cour a ensuite donné acte au greffier de la lecture du décret de nomination, avant de renvoyer Me Madet Christian Akot à la formule du serment : « Je jure de remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d’observer scrupuleusement les règles du secret professionnel. »

Très ému, Me Madet Christian Akot a exprimé sa joie en rendant hommage à son défunt père, l’un des pionniers du notariat tchadien. Il a souligné la portée symbolique de cette date, rappelant que son père avait prêté serment le 27 mars 1998, soit exactement 28 ans plus tôt. Il s’est engagé à honorer et à consolider cet héritage professionnel, au service de l’État et des citoyens.

Sur ces mots, une nouvelle page s’ouvre pour la sécurité juridique au Tchad.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/03/2026

Tchad : décès de la députée Dr Haoua Outman Djamé, l’Assemblée nationale rend hommage

Tchad : décès de la députée Dr Haoua Outman Djamé, l’Assemblée nationale rend hommage

Tchad : l'inspecteur pédagogique de Bébédjia 1 sensibilise les élèves sur les méfaits de vol Tchad : l'inspecteur pédagogique de Bébédjia 1 sensibilise les élèves sur les méfaits de vol 26/03/2026

Populaires

N’Djamena : un militaire égorge deux enfants et un proche avant de mourir

26/03/2026

Cameroun : ouverture à Yaoundé de la 14ème Conférence ministérielle de l’OMC

26/03/2026

Tchad : diagnostic des politiques climatiques, le ministre d’État reçoit une mission du FMI

26/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 06/03/2026 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant.

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

ANALYSE - 25/03/2026 - Hassan Abderamane

Envoi d’un contingent en Haïti : le Tchad devient-il le gendarme du monde ?

Envoi d’un contingent en Haïti : le Tchad devient-il le gendarme du monde ?

Le régime soudanais et les FSR doivent être considérés comme une menace existentielle par le Tchad Le régime soudanais et les FSR doivent être considérés comme une menace existentielle par le Tchad 24/03/2026 - Djimet Wiche

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter