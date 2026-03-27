Tchad : Me Madet Christian Akot prête serment et intègre le corps des notaires

Le procureur général, M. Nedeou Gérard, a rappelé le parcours de Me Madet Christian Akot, soulignant qu’il a passé « le plus clair de son temps » à apprendre les rouages du métier au sein de l’étude de son père, gage de sa solide préparation technique.
Lors de ses réquisitions, le procureur a insisté sur les fondements de cette profession noble : le notaire n’est pas un simple rédacteur d’actes, mais un officier public investi d’une parcelle de l’autorité de l’État. « Ce que nous écrivons fait loi », a-t-il rappelé, soulignant ainsi le rôle central du notaire dans la sécurisation des relations juridiques, l’accompagnement des familles dans les successions et la préservation de la paix sociale.
L’audience a également été marquée par un rappel appuyé des exigences éthiques liées à la profession. Le parquet a insisté sur le fait que ce serment constitue un engagement sacré, appelant le nouveau notaire à faire preuve de rigueur et de droiture dans l’exercice de ses fonctions. Il a averti que la même Cour qui l’accueille aujourd’hui avec bienveillance pourrait le juger avec sévérité en cas de manquement à ses obligations.
Lors de ses réquisitions, le procureur a insisté sur les fondements de cette profession noble : le notaire n’est pas un simple rédacteur d’actes, mais un officier public investi d’une parcelle de l’autorité de l’État. « Ce que nous écrivons fait loi », a-t-il rappelé, soulignant ainsi le rôle central du notaire dans la sécurisation des relations juridiques, l’accompagnement des familles dans les successions et la préservation de la paix sociale.
L’audience a également été marquée par un rappel appuyé des exigences éthiques liées à la profession. Le parquet a insisté sur le fait que ce serment constitue un engagement sacré, appelant le nouveau notaire à faire preuve de rigueur et de droiture dans l’exercice de ses fonctions. Il a averti que la même Cour qui l’accueille aujourd’hui avec bienveillance pourrait le juger avec sévérité en cas de manquement à ses obligations.
La Cour a ensuite donné acte au greffier de la lecture du décret de nomination, avant de renvoyer Me Madet Christian Akot à la formule du serment : « Je jure de remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d’observer scrupuleusement les règles du secret professionnel. »
Très ému, Me Madet Christian Akot a exprimé sa joie en rendant hommage à son défunt père, l’un des pionniers du notariat tchadien. Il a souligné la portée symbolique de cette date, rappelant que son père avait prêté serment le 27 mars 1998, soit exactement 28 ans plus tôt. Il s’est engagé à honorer et à consolider cet héritage professionnel, au service de l’État et des citoyens.
Sur ces mots, une nouvelle page s’ouvre pour la sécurité juridique au Tchad.
Très ému, Me Madet Christian Akot a exprimé sa joie en rendant hommage à son défunt père, l’un des pionniers du notariat tchadien. Il a souligné la portée symbolique de cette date, rappelant que son père avait prêté serment le 27 mars 1998, soit exactement 28 ans plus tôt. Il s’est engagé à honorer et à consolider cet héritage professionnel, au service de l’État et des citoyens.
Sur ces mots, une nouvelle page s’ouvre pour la sécurité juridique au Tchad.