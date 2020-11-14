تشاد: أطلقت وزارة الصحة العامة حملة تطعيم ضد شلل الأطفال

قرية بلترام الواقعة على بعد حوالي ١٥ كيلومتر من مدينة كرل بمحافظة حجر لميس شهدت إنطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال صباح أمس الخميس ١٢/ ١١/ ٢٠٢٠م.

أطلق العملية رسمياً أمين الدولة في الصحة العامة والتضامن الوطني د/ جدي علي سوقودي بحضور عدد كبير من المسؤولين وممثلي الشركاء.

ونذكر بأن هذه الجولة الأولى تبدأ من ١٣ إلى ١٥ من هذا الشهر وتليها جولة ثانية من ٢٧ إلى ٣٠ من نوفمبر الجاري لتشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و ٥٩ شهرًا في ٩١ دائرة صحية تابعة لـ ١٦ ولاية.

في كلمته الترحيبية، اعترف السيد/ أحمد عبد الهادي ضمان محافظ بلترام بأهمية اختيار منطقته لاستضافة الإنطلاقة الرسمية للعملية مشيراً إلى أن محافظته تضم جميع أطياف المجتمع بما في ذلك البدو الرحل من تشاد والدول المجاورة مثل الكاميرون ونيجيريا والنيجر. كما دعا إلى تعزيز البنى التحتية الصحية المحلية.

ومن جانبه أشاد الأمين العام لولاية حجر لميس السيد/ جينغار غاسبار بالجهود التي تبذلها الحكومة بدعم من الشركاء لضمان الرفاهية الصحية للسكان عامة والأطفال على وجه الخصوص.

وفي الكلمة التي قدمتها نيابة عن الشركاء، أكدت ممثلة اليونيسف د/ فيفينا فان استعداد مؤسستها ومنظمة الصحة العالمية وشركاء المبادرة الدولية لاستئصال شلل الأطفال لدعم تشاد في تعزيز برنامج الصحة العامة والتطعيم وخاصة التطعيم الروتيني المخصص لحماية الأطفال من أمراض الطفولة الفتاكة.

أما أمين الدولة في الصحة والتضامن فأكد بإنه سيتم خلال هذه العملية تطعيم ٣,٤٨٠,٢١٢ طفلاً تتراوح أعمارهم بين صفر و ٥ سنوات ضد شلل الأطفال مشيراً إلى الاهتمام الخاص لمشير تشاد إدريس ديبي إتنو، رئيس الجمهورية، رأس الدولة الذي يسهر شخصيًا على صحة التشاديين وبالأخص صحة الأم والطفل.

وقال أمين الدولة إن هذا الالتزام واضح ولم يعد بحاجة إلى إثبات، لأن مشير تشاد أعلن في مارس ٢٠١٠م شن حرب على شلل الأطفال، مما دفع بمكافحة هذا المرض المعوِّق إلى مرتبة الطوارئ والأولويات الوطنية مع إعطاء مكانة مهمة لموضوع شلل الأطفال في الاجتماعات الصحية الشهرية برئاسة المشير نفسه.

وختمت الإنطلاقة بإعطاء قطرتين من اللقاح لعدد من الأطفال وزيارة مركز بلترام الصحي للوقوف على الصعوبات التي يواجهها.