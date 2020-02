Tchad : N'Djamena Fast-foods lance ses activités avec un service de livraison

D'après la promotrice, "il faut vraiment une alimentation saine pour être beaucoup plus productif."



N'Djamena Fast-foods dispose de services de restauration à domicile avec des cuisiniers professionnels qui peuvent se déplacer et préparer le repas, le service traiteur pour les évènements, le service de livraison à domicile et en entreprise, le service abonnement mensuel réservé uniquement pour les employés, ainsi que de la restauration sur place.



La chaine propose également des services de formation aux restaurateurs, en cuisine et en pâtisserie.