Ngarhibi Gletching est connu pour être un homme sage, travailleur, courageux et courtois. Il se bat contre la corruption avec détermination et se montre accueillant envers tous ceux qui rencontrent des problèmes judiciaires. Il traite leurs dossiers sans discrimination ni favoritisme.



La province du Ouaddaï porte une grande appréciation à l'égard de ce monsieur qui a déjà été nommé deux fois comme président de la Cour d'appel d'Abéché. Depuis son arrivée dans cette fonction, il a rédigé et traité plus de 400 dossiers rien qu'à lui seul. Sa compétence et son engagement sont reconnus par ses collègues ainsi que par les justiciables.



Les témoignages élogieux concernant Ngarhibi Gletching ne cessent de pleuvoir tant sa conduite exemplaire inspire respect et admiration. Les justiciables reconnaissent leur chance d'avoir un procureur aussi intègre et dévoué pour défendre leurs intérêts devant les tribunaux.



Il convient donc sans aucun doute possible que Monsieur Ngarhibi Gletching mérite amplement un témoignage officiel. Son professionnalisme irréprochable reste une source d'inspiration pour l'ensemble des acteurs juridiques dans le pays.



Ngarhibi Gletching est considéré comme une véritable référence dans le domaine juridique au Tchad. Son parcours impressionnant ainsi que sa personnalité intègre ont fait de lui un procureur apprécié par les justiciables du Ouaddaï et au-delà. Sa contribution indéniable à l'amélioration du système judiciaire tchadien mérite pleinement notre gratitude et nos félicitations les plus sincères.