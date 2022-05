Tchad : OXFAM forme les formateurs la gouvernance des régimes fonciers

Du 25 au 26 mai prochain, l'ONG internationale OXFAM, en partenariat avec l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), organise une session de formation des formateurs sur l'utilisation des « directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale ».



Afin de mettre un accent particulier sur la préparation de la formation de la société civile, des outils de renforcement des capacités des acteurs de la société civile, et les femmes et jeunes en particulier, une cette formation va être organisée afin d’avoir une meilleure prise en compte des questions foncières. Cette formation justifie la nécessité de renforcer les capacités des organisations de la société civile sur les questions foncières.



Les formateurs seront formés afin de former à leur tour, d'autres organisations de la société civile, dans les zones rurales sur les directives volontaires. L'objectif général de cette formation est de renforcer les capacités des acteurs de la société civile sur l'utilisation des directives volontaires dans la réforme foncière au Tchad.