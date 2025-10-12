Tchad - Octobre rose : Lancement de la 5ème édition de la campagne nationale contre le cancer du sein





Cette campagne de sensibilisation nationale a pour objectif de renforcer la prévention, le dépistage précoce, et la circulation de l'information autour du cancer du sein. Plusieurs activités sont prévues pour impliquer les professionnels de la santé et le grand public afin de soutenir cette cause vitale.





Les membres de l'Association Sanabel de la Santé-Tchad ont pris le temps d'expliquer aux femmes de l'école Coranique l'importance de la prévention et du dépistage précoce du cancer du sein. Ils ont également souligné la nécessité de changer les perceptions négatives concernant le dépistage, notamment en raison des taux élevés de cancer du sein.





Le coordinateur de l'Association, Matar Annour, a mis l'accent sur le cancer du sein et celui du col de l'utérus, qui sont les principales causes de mortalité chez les femmes au Tchad. Il a également annoncé que des consultations et dépistages gratuits seront offerts tout au long du mois d'octobre à l'Hôpital de la mère et de l'enfant, à l'Hôpital de l'amitié Tchad-Chine et à l'Hôpital du bon Samaritain.





Il est crucial de rappeler que, selon le Programme National de Lutte contre le Cancer (PNLCC), le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus sont les plus fréquents chez les femmes tchadiennes, représentant plus de la moitié de tous les cancers féminins recensés.