INTERVIEW Tchad : QNET, une entreprise de marketing réseau qui promet de créer de l'emploi

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 29 Janvier 2018 modifié le 29 Janvier 2018 - 07:11

Le représentant indépendant de QNET au Tchad, Amine Kharifene revient dans un entretien accordé à Alwihda Info sur les activités menées par la société, le critère de reconversion d’un potentiel distributeur et ses projections pour l’avenir.

Amine Kharifene indique que QNET est une entreprise de marketing de réseau qui vend ses produits en se servant du système de marketing de réseau et de la publicité par le bouche-à-oreille. Le représentant indépendant de QNET au Tchad, Amine Kharifene assure que QNET a l’intention de développer et de multiplier les activités de l'entreprise, et d’offrir cette opportunité à tout le monde au Tchad pour résorber le chômage.



Quel est le domaine d'activité de QNET ?



QNET est une entreprise commerciale qui vend ses produits en utilisant le système de marketing de réseau. C’est un système qui est basé sur une publicité de bouche-à-oreille. Le marketing de réseau est une industrie et même temps un modèle de vente. Contrairement au modèle de vente classique, quand une entreprise veut faire écouler ses produits, elle doit faire de la publicité, les produits stockés doivent être transportés ensuite par les grossistes qui viendront les distribuer pour les faire parvenir aux clients. Toutes ces chaines contribuent à augmenter le prix du produit au niveau des consommateurs.



Votre méthode permet donc à un consommateur d'acheter moins cher un produit parmi votre gamme ?



Certains spécialistes en marketing ont réfléchi sur un système qui va en même temps permettre à l’entreprise de livrer le produit directement au client. Cela a un avantage, ça réduit un peu le prix du produit au niveau du consommateur et en même temps, cela offre une opportunité à tous les clients qui veulent être distributeurs. Pour tout client reconverti en distributeur, il y aura une suppression de toutes ces chaines. L’entreprise va livrer directement ses produits aux clients. Maintenant, toute publicité sera abandonnée à la charge des clients reconvertis en distributeurs de l’entreprise.



Ceci a un avantage parce que tous les distributeurs qui aident à vendre les produits sont rémunérés, c’est-à-dire reçoivent des compensations de la part de l’entreprise sur les ventes réalisées par les distributeurs. C’est un système simple, pour être partenaire avec l’entreprise, vous achetez juste un produit ou bien une marchandise et en achetant, cela vous donne accès au site c’est-à-dire à la possibilité de devenir distributeur. Ceci vous permet d’avoir le droit de vendre le produit de l’entreprise qui va vous attribuer un numéro de matricule. Tous les potentiels clients qui viendront grâce à vous, seront enregistrés en votre nom et vous allez recevoir les commissions sur les ventes qui se feront autour de vous c’est-à-dire dans votre équipe et les ventes que vous allez faire personnellement aussi.



Quels sont les produits de vente de QNET ?



QNET dispose de 6 grandes gammes de produits parce que nous avons la vente de produit virtuel et physique. Au niveau du produit virtuel, nous avons des formations en ligne. QNET a une relation de partenariat avec une université dénommée SMC (Suisse Management Center Université). Cette université, spécialisée dans la formation en ligne, dispense des formations dans le domaine du E-commerce, du NBA, la gestion de projet et de l’entreprenariat.



Le deuxième produit virtuel c’est le plan de vacances. QNET a des relations de partenariat avec certains hôtels de part le monde et dispose de ses propres hôtels. Il offre la possibilité d’acheter un plan de vacances et vous allez partir consommer. Nous avons les gammes de produits de luxe (bijoux, montres et les pièces de collection), de soins personnels (de beauté), de santé, de bien-être et des produits d’entretien des moteurs des véhicules. Voilà les quatre gammes de produits physiques et les deux gammes de produits virtuels que QNET vend à ses clients.



Quels avantages procure QNET à un potentiel distributeur partenaire ?



QNET est une entreprise commerciale. Elle offre une opportunité à tout distributeur parce qu’il y a un plan d’affaire, c’est-à-dire au-delà de l’achat que le client fait. L’entreprise lui donne maintenant le statut de distributeur c’est-à-dire que tout client qui veut être distributeur a le droit de vendre le produit de l’entreprise. En vendant le produit de l’entreprise, le client recevra des pourcentages sur les ventes ou services que réalisent les distributeurs et son équipe. Voilà les avantages.



En même temps, tout client a la possibilité de construire son équipe de distribution, ce qui veut dire que plus son équipe grandit, plus les ventes dans son équipe augmentent. Il reçoit des pourcentages sur les ventes que l’équipe constituée réalise et le pourcentage de vente qu’il réalise lui-même.



Depuis quand QNET est implanté au Tchad ?



QNET est implanté ici depuis mars 2015.



Quels sont projets pour l’année 2018 ?



Quant à nos projets pour l’année, nous avons l’intention de développer, multiplier les activités et d’offrir cette opportunité à tout le monde. Nous voudrions faire connaitre ses activités à tous les tchadiens pour qu’ils puissent comprendre le potentiel que cette entreprise présente à la population. Ici, nous avons des produits de qualité et d’autres opportunités. Nous voudrions faire connaitre cette opportunité parce que cela offrir de l'emploi.



En travaillant avec l’entreprise, le distributeur reçoit un pourcentage, c’est-à-dire des commissions. Ces commissions sont très intéressantes pour toute personne qui prend au sérieux cette activité. Ça permet d’absorber le chômage ici au niveau du Tchad parce que nous savons que l’État à lui seul ne peut pas offrir de l’emploi à tous les diplômés, ni toutes les entreprises implantées au Tchad.



QNET offre une opportunité illimitée à toute personne qui veut vraiment faire carrière dans cette activité, c’est la raison pour laquelle nous avons vraiment des grands projets cette année. Notre ambition est que d'ici la fin de l’année 2018, nous fassions tout pour que l’entreprise vienne installer son siège? Nous allons avoir tous les produits sur place et d’autres avantages. Au niveau même du siège qui sera implanté, il y aura beaucoup de personnes qui seront recrutées en tant qu'employés classiques. Nous avons également les distributeurs qui seront des partenaires indépendants.



Quel message lancez-vous aux tchadiens qui ne connaissent pas l'entreprise ?



Je voudrais lancer un message à tous mes compatriotes. Tout le monde est convaincu que pour vraiment faire avancer un pays, on doit faire la promotion de l’entrepreneuriat. Vous êtes d’accord avec moi que l’entrepreneuriat dans le domaine classique exige beaucoup de moyens. Pour créer une entreprise et la lancer, il faut avoir des millions de Francs CFA. Ce qui n'est pas à la portée et à la bourse de tout le monde. Dans le marketing de réseau, on peut lancer les activités juste avec un petit capital.



Le marketing de réseau est une activité entrepreneuriale accessible à tout le monde. On peut débuter avec un petit capital de 400.000 Francs CFA, lancer son activité et puis construire son entreprise. C’est une activité très simple à comprendre parce que QNET associe deux systèmes aujourd’hui : l’E-commerce qui est un secret de polichinelle même si nous accusons un petit retard au niveau de notre pays par rapport à ce type de commerce. C’est une plateforme de commerce qu’offre QNET et qui permet à toute personne de saisir cette opportunité quel que soit la position géographique de son activité, et construire son entreprise.



Le deuxième système qu'utilise QNET est le marketing de réseau, un système basé sur une publicité de bouche-à-oreille. Plutôt que d’entretenir des préjugés sur QNET, il faut vraiment venir s’enquérir des potentiels et des avantages qu’offre cette activité, et s’en saisir.



Aujourd’hui, tout le monde peut s'adonner à cette activité, que ce soit ceux qui travaillent déjà quelque part et qui veulent avoir des revenus supplémentaires, ou des étudiants. Même des personnes admises à la retraite peuvent saisir cette opportunité. Cela leur donne l’occasion de travailler pour récolter des recettes afin de changer un peu leur train de vie. C’est un travail comme tout autre basé sur la transparence, comme une entreprise de vente de produits qui rémunère ses employés par rapport à leur prestation.



Comment rassurer ceux qui entretiennent des préjugés sur l'activité de l'entreprise ?



Les filiales de QNET sont implantées dans presque tous les pays du monde comme toute autre entreprise. Nous ne souffrons pas des préjugés entretenus ici à notre égard. C’est mieux de saisir cette opportunité pour faire en sorte que le pays puisse offrir du travail à la population ou aux diplômés sans emploi afin de limiter leur regard vis-à-vis de la fonction publique et d’autres entreprises classiques.



Si vous travaillez sérieusement à QNET, vous allez avoir vraiment beaucoup de recettes pouvant changer votre condition de travail et de vie. J’ai commencé il y a presque deux ans et quelques mois, je connais vraiment le potentiel de cette activité. Voilà ce que je peux dire à toute personne qui a des préjugés sur nos activités. Le mieux est de chercher à maitriser c’est que fait QNET et de creuser sur ses activités. Les informations sont disponibles sur le site de l’entreprise à l'adresse "www.qnet.net". On peut avoir toutes les informations sur l’entreprise, sur les produits de vente et les différents partenariats. A toute personne qui doute de cette entreprise, c’est quelque chose de très bon et c’est une opportunité que nous offre QNET.



Propos recueillis par Djimet Wiche.





