Tchad : Ramadan, la foi à l’épreuve du portefeuille

C’est une période marquée par le jeûne, la prière et le partage. Cependant, derrière cette dimension spirituelle apaisante, se cache une réalité plus difficile pour de nombreux ménages : une pression financière accrue qui pèse lourdement sur le quotidien.



Durant les 30 jours du jeûne, les habitudes alimentaires changent considérablement. Les repas ne se prennent plus aux heures habituelles, mais se concentrent autour de deux moments clés : le sahur (repas avant l’aube) et l’iftar (rupture du jeûne au coucher du soleil). Ces repas, souvent plus copieux et variés qu’à l’ordinaire, entraînent une augmentation notable des dépenses alimentaires. Les familles cherchent à diversifier les plats, à préparer des mets traditionnels et à offrir un repas digne de ce mois sacré.



Une pression financière qui reste silencieuse

Cependant, cette volonté de bien faire se heurte à une réalité économique difficile. Dans de nombreuses villes du pays où le coût de la vie est déjà élevé, et les prix des denrées alimentaires connaissent souvent une hausse pendant le Ramadan. Le simple fait de préparer une bouillie, une soupe ou quelques accompagnements, peut représenter une dépense importante. Pour certains ménages, un budget de 5000 francs CFA, soit 150 000 le mois ne suffit plus à nourrir correctement une famille de quatre personnes, même pour un seul repas. Une somme qui double le Smig salarial du pays.



Cette situation est d’autant plus préoccupante qu’elle reste souvent silencieuse. Par pudeur ou par dignité, de nombreuses familles évitent de parler de leurs difficultés. Pourtant, un simple regard dans les cuisines ou dans les assiettes, permet de constater la réalité : les portions se réduisent, les plats se simplifient, et certains renoncent même à des aliments essentiels pour équilibrer leur alimentation. Le Ramadan, censé être un mois de partage et d’abondance spirituelle, devient alors une période de privations supplémentaires pour les plus vulnérables.



La pression sociale, un facteur aggravant

Au-delà du coût de la nourriture, il existe aussi une pression sociale. Le Ramadan est traditionnellement un mois de générosité et d’hospitalité. Beaucoup de familles se sentent obligées de préparer des repas plus variés, d’inviter des proches ou de partager avec les voisins, même lorsque leurs moyens sont limités.



Cette situation pousse certains ménages à dépenser au-delà de leurs capacités. Le désir de respecter les traditions, et de ne pas paraître en difficulté, peut conduire à un endettement discret, mais réel. Pour beaucoup, la spiritualité du Ramadan se mêle ainsi à une inquiétude financière permanente.



La solidarité comme réponse

Malgré ces difficultés, le Ramadan reste aussi un moment de solidarité. Dans plusieurs coins du pays, des associations, des organisations religieuses et de simples citoyens organisent des distributions de vivres ou des repas collectifs pour les personnes les plus démunies. Ces initiatives permettent à certaines familles de vivre le Ramadan dans un peu plus de sérénité.



Mais ces actions, aussi importantes soient-elles, ne suffisent pas toujours à compenser la hausse du coût de la vie. Elles rappellent toutefois que l’esprit du Ramadan repose avant tout sur l’entraide et le partage. Il est donc essentiel de rappeler que l’essence du Ramadan ne réside pas dans l’abondance matérielle, mais dans la spiritualité, la simplicité et le partage sincère. Revenir à ces valeurs fondamentales pourrait permettre de réduire la pression sociale et économique qui pèse sur les ménages.



Si le Ramadan demeure un mois béni sur le plan spirituel, il représente aussi un défi économique réel pour de nombreuses familles. Reconnaître cette réalité est une première étape vers une prise de conscience collective et une solidarité renforcée, afin que ce mois sacré puisse être vécu dans la dignité par tous.