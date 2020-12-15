ديبلوماسي: تقديم الممثلة الدائمة لجمهورية تشاد لدى الأمم المتحدة أوراق اعتمادها



أبلغت الوزارة الخارجية أن الممثلة الدائمة الجديدة لجمهورية تشاد لدى الأمم المتحدة، السفيرة "أمو عزيزة بارود"، قد قدمت الاثنين الماضي أوراق اعتمادها إلى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس



عُيّنت السفيرة "أمو عزيزة بارود" وفقا للمرسوم رقم 2075 بتاريخ ال26 من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2019. وتأخذ السفيرة الجديدة منصبها نائبة عن "مصطفى علي ألفي" الذي تم سحبه وفقا للمرسوم رقم 2072 بتاريخ ال26 من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2019



كانت "أمو عزيزة بارود" قبل هذا المنصب سفيرة لجمهورية تشاد في بلجيكا قبل أن يحل محلها "محمد مامدو أدي" الذي تم تعيينه في ال 30 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي