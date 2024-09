Tchad : Sarh enregistre la hauteur de pluie plus élevée (ANAM)

Selon le bulletin de la prévision météorologique quotidienne publié par l’Autorité Nationale de la Météorologie (ANAM), au cours de la matinée du mercredi, le 11 septembre 2024, le ciel a été couvert par des nuages cumuliformes dans presque toute l’étendue nationale.



Dans l’après-midi, des systèmes pluvio-orageuses avec probabilité des pluies, se produiront dans le deux Ennedi, le Lac, le Ouaddaï, le Tibesti, le Salamat, les deux Mayo-Kebbi, le Batha, le Bahr-El-Gazal, le Guéra, le Wadi Fira, le Mandoul, les deux Mayo-Kebbi, la Tandjilé, les deux Logone, le Hadjer-Lamis, le Chari-Baguirmi, la ville de Ndjamena et ses environs. Le Front-Intertropical (FIT) a oscillé entre le 17ème et le 20ème degré de Latitude Nord suivant l’axe : Fada_Zouar.



Les vents dominants d’intensité modérée à faible dans les basses couches sont de secteur Nord-Est au Nord, de l’Ouest à Sud-Ouest au Centre et au Sud du pays, avec des vitesses moyennes respectives de 22 km/h au Nord, 12 km/h au Centre et de 04 km/h au Sud. Les hauteurs de pluie du 10 septembre 2024 : Sarh : 48,0mm ; Mongo :19,0mm ; Pala :2,3mm et Moussoro :8,0mm



Evolution du temps pour la nuit et la journée du 12 septembre 2024

Pendant la nuit et la matinée de demain, des manifestations pluvieuses et orageuses probable affecteront la province du Moyen-Chari, le Tibesti, le Lac, le Guéra, le Wadi- Fira, les deux Mayo-Kebbi, les deux Ennedi, le Logone Occidental, le Bahr-El-Gazal, le Hadjer-Lamis, la Tandjilé, le Chari-Baguirmi et la ville de Ndjamena.



Le Front-Intertropical (FIT) se situera au-delà du 23ème degré de Latitude Nord (FIT hors du Pays). Les vents dominants d’intensité modérée à faible dans les basses couches seront de secteur Nord-Est au Nord, de Sud-Ouest au Centre et au Sud du pays, avec des vitesses moyennes respectives de 18 km/h au Nord, 14 km/h au Centre et de 08 km/h au Sud.



Les températures maximales prévues à12:00TU (13:00 heure locale) pour la journée du 12 septembre 2024 seront en hausse de 1 à 2°C par rapport à celles d’aujourd’hui pour la plus part des villes du pays. Ainsi, la ville la plus chaude sera toujours Faya avec un pic de 39°C.



Tandis qu’à N’Djamena, Massenya et Bardaï, il fera 31°C. Enfin, il fera 26°C à Sarh, Koumra, Doba et Laï, à 12:00TU (13:00 heure locale).